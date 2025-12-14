پخش زنده
معاون رئیس جمهور از تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی در دوره سرد سال از ابتدای دی ماه امسال تا پایان فروردین سال آینده با هدف مصرف بهینه انرژی در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علاءالدین رفیعزاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳، برای مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه برق و گاز، ساعات کاری واحدهای ستادی دستگاههای اجرایی ملی مستقر در تهران به صورت شناور از ساعت ۸ تا ۹ صبح و خاتمه کار شناور از ساعت ۱۴ تا ۱۵ تعیین شده و ساعات کاری واحدهای استانی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.
وی افزود: ساعات آغاز به کار واحدهای آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاهها و شعب بانکها مطابق مصوبات قبلی هیئت وزیران اجرا میشود و مشمول این تغییر نیست.
علاءالدین رفیعزاده با اشاره به جبران ساعات کار موظفی کارکنان؛ افزود: بقیه ساعات کار موضوع ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق دورکاری جبران خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم مصرف بهینه انرژی، گفت: تمامی دستگاههای اجرایی بهجز بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی موظفند تجهیزات گرمایشی و روشنایی را مطابق ساعات اعلام شده مدیریت کنند و استفاده از وسایل گرمایشی اضافی در ساختمانهای دولتی ممنوع است.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: مدیران دستگاهها مکلفند به گونهای برنامهریزی کنند که اجرای این بخشنامه هیچ خللی در پاسخ گویی و ارائه خدمات به مردم ایجاد نکند و مسئولیت اجرای آن بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی است.