به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳، برای مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه برق و گاز، ساعات کاری واحد‌های ستادی دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در تهران به صورت شناور از ساعت ۸ تا ۹ صبح و خاتمه کار شناور از ساعت ۱۴ تا ۱۵ تعیین شده و ساعات کاری واحد‌های استانی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.

وی افزود: ساعات آغاز به کار واحد‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانک‌ها مطابق مصوبات قبلی هیئت وزیران اجرا می‌شود و مشمول این تغییر نیست.

علاءالدین رفیع‌زاده با اشاره به جبران ساعات کار موظفی کارکنان؛ افزود: بقیه ساعات کار موضوع ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق دورکاری جبران خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم مصرف بهینه انرژی، گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌جز بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی موظفند تجهیزات گرمایشی و روشنایی را مطابق ساعات اعلام شده مدیریت کنند و استفاده از وسایل گرمایشی اضافی در ساختمان‌های دولتی ممنوع است.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: مدیران دستگاه‌ها مکلفند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اجرای این بخشنامه هیچ خللی در پاسخ گویی و ارائه خدمات به مردم ایجاد نکند و مسئولیت اجرای آن بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی است.