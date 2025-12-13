استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر شهر ارومیه، گفت: ارومیه توان جهش همزمان در توسعه فضا‌های سبز، ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی و اصلاح اصولی ساخت‌وساز و شهرسازی را دارد و این ظرفیت‌ها نباید معطل بماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی صبح امروز در جلسه ستاد عالی سرمایه‌گذاری و تولید استان با محوریت پروژه‌های شهری ارومیه، با اشاره به برخی موانع اداری و تداخلات نهادی در اراضی و پروژه‌های شهری، افزود: امروز زمان اقدام عملی است و باید با تعامل و اعطای مشوق‌ها، همه دستگاه‌ها از جمله نهاد‌های نظامی را به اجرای پروژه‌های مشترک و اثرگذار تشویق کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های بزرگ شهری ارومیه اعلام آمادگی کرده‌اند، خاطرنشان کرد: نباید از تصمیم‌گیری ترسید و باید با عزمی راسخ در مسیر رشد و توسعه شهر ارومیه حرکت کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه شورای شهر و شهرداری ظرفیت بالایی دارند و با مصوبات شفاف و قاطع می‌توان پروژه‌های چندهمتی را آغاز کرد، افزود: ما در استان حمایت کامل می‌کنیم و هر طرح قانونی و کارشناسی شده‌ای را امضا و پشتیبانی خواهیم کرد.

رحمانی در پایان با اشاره به پروژه‌های کلیدی از جمله کمربندی شرقی، ساماندهی پسماند، مجتمع‌های خدماتی، گردشگری و حمل‌ونقل شهری، اضافه کرد: اجرای سریع چند پروژه شاخص، اعتماد عمومی و انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند و چهره شهر را متحول خواهد کرد.