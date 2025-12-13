به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اوسمار ویرا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با آلومینیوم اراک گفت: یک بازی مهم دیگر در نیم فصل نخست داریم. همه تیم‌ها در انتهای نیم فصل نخست تلاش می‌کنند که بیشترین امتیاز را بگیرند و نیم فصل اول را با موفقیت تمام کنند. پرسپولیس هم از این قاعده مستثنی نیست و تلاش می‌کند بیشترین امتیاز را بگیرد و در نیم فصل دوم برای قهرمانی بجنگد. طبق نتایجی که در بازی‌های پرسپولیس و آلومینیوم ثبت شده، برای دو تیم بازی دشواری بوده است.

وی افزود: آلومینیوم به لحاظ تاکتیکی شبیه پیکان که بازی پایانی ما بود، بازی می‌کند. با ۵ دفاع بازی می‌کند و سیستم این تیم ۱-۳-۲-۵ است. مربی تیم آلومینیوم از تیمش شناخت دارد. تیم‌های دیگر را می‌شناسد. بازی این تیم را برابر سپاهان دیدیم. در دو خط ۴ بازیکن در زمین گذاشته بود. مهم است که تیم ما آماده تغییر تاکتیک و تغییر ساختاری باشد که تیم مقابل انجام می‌دهد تا بتواند بازی خوبی ارائه کند.

اسمار در ادامه بیان کرد: فعلا فهرست خروجی نداریم. همه بازیکنان ممکن است در نقل و انتقالات نیم فصل پیشنهاد داشته باشند. نسبت به پیشنهادی که داده می‌شود تصمیمی که برای هر دو طرف خوب باشد گرفته می‌شود. می‌خواهم دوباره تأکید می‌کنم که هیچ لیست خروجی نداریم. باز هم تأکید می‌کنم فهرست خروج نداریم. بستگی به پیشنهاد‌هایی که بازیکنان دارند، اگر به نفع تیم ما باشد انجام می‌دهیم. دو تا جای خالی داریم که می‌توانیم بازیکن بگیریم تا تیم‌مان را تقویت کنیم.

وی ادامه داد: برخی بازیکنان سرماخوردگی داشتند و برخی آسیب دیدگی جزئی داشتند، نمی‌توانم بگویم چه بازیکنان فردا هستند و نیستند. دفعه قبل هم سید جلال خیلی به من کمک کرد و دوست خوبم است، اما دلیل نمی‌شود از خودم بگویم. باید با سید جلال و باشگاه صحبت کنیم، بعد ببینیم می‌خواهند این کار را انجام دهند یا نمی‌خواهند. سری قبل که اینجا بودم دو سال از حضورم می‌گذشت و نسبت به تیم و بازیکنان شناخت بیشتری داشتم. در پی آن هستیم تا به نقاط مشترکی برسیم. تاکتیک‌ها و کار‌هایی را که می‌خواهیم انجام دهیم. به زمین چمن هم ربط دارد. اگر کیفیت زمین خوب باشد بازی راحت‌تر است، اگر چمن خراب باشد شاید در دفاع کردن خوب باشد ولی در حمله کردن به مشکل می‌خوریم.

تفاوت بازی فردا با هفته پیش این است که زمان استراحت بیشتری داشتیم. بازی فردا از نظر تاکتیکی و تکنیکی تفاوت دارد. پرسپولیس باید بجنگد برای قهرمانی به همین خاطر گفتم همین بازی‌های باقی در نیم فصل اول را باید امتیاز بگیریم تا فاصله با صدر جدول را با یک برد جبران کنیم. همه سعی ما این است که به قهرمانی برسیم.

دو تیم فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک در چارچوب هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران فردا یکشنبه ۲۳ آذر از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه در ورزشگاه شهدای شهر قدس برابر هم قرار خواهند گرفت.