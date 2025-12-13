صنعت مس نیازمند استفاده از نوآوری، فناوریهای نوین و هوش مصنوعی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، در نخستین رویداد ملی «ایدههای نوآورانه و فناورانه در زنجیره ارزش مس» بر ضرورت توسعه نوآوری، بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی تأکید کرد.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداوسیما، سید مصطفی فیض، ارتقای بهرهوری و بینالمللی شدن صنعت مس را وابسته به نگاه فناورانه و تقویت حکمرانی در زنجیره ارزش دانست.
مدیرعامل مس ایران با اشاره به مصرف ۸۰ کیلوگرم مس در خودروهای برقی و سرانه پایین مصرف در کشور، بر برنامهریزی برای افزایش تقاضا و خلق ارزشافزوده تأکید کرد.
وی رشد جهانی قیمت مس را فرصتی بینظیر برای توسعه صنعتی دانست و از ۷۲ طرح توسعهای در ۲۳ بسته اولویتدار خبر داد.
فیض در ادامه با اشاره به توسعه فناوری و شکلگیری اکوسیستم نوآوری در شرکت ملی مس تصریح کرد: هر ایده و نظری که بتواند به بهبود فرایندها و تقویت زنجیره ارزش کمک کند، مورد استقبال قرار میگیرد و هدف ما ارتقای سطح فناوری و حرکت به سمت بینالمللی شدن صنعت مس ایران است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین به نقش هوش مصنوعی در معادن و شرکتهای بزرگ جهان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۴۸ درصد از معادن جهان با هوش مصنوعی ادغام شدهاند و ۷۰ درصد شرکتهای مس قصد دارند طی پنج سال آینده از این فناوری استفاده کنند. این آمار نشان میدهد که باید از مزیت عقبماندگی خود بهره ببریم و با یک جهش فناورانه، تولید و صنعت معدنی کشور را متحول کنیم.
فیض در پایان با تأکید بر اهمیت اقتصاد سبز و رعایت استانداردهای بینالمللی خاطرنشان کرد: اگر صنعت مس کشور به این تحولات فناورانه و زیستمحیطی توجه نکند، در آینده ممکن است با چالشهای جدی در بازارهای جهانی مواجه شود.
وی اضافه کرد: رشد مصرف مس و مصارف با ماهیتهای جدید در حال ایجاد است که کسری ساختاری در کل دنیا ایجاد خواهد کرد. سرانه مصرف مس بهعنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی است. سرانه مصرف مس در ایران ۱.۳ و متوسط دنیا ۳.۵ است.
فیض اردکانی با اشاره به اینکه ارزش افزوده در زنجیره مس در بخش کنسانتره است و حتما باید به حلقههای دیگر زنجیره توجه شود، گفت: کشورهایی اقدام به سرمایهگذاری کردند که مصرف مس بالایی دارند و این باید در نقشه توسعه صنعتی ایران دیده شود و در شرکت ملی مس حتما همراه این هستیم اقتضائات را در نظر میگیریم.
مدیرعامل صنایع مس ایران با بیان اینکه شرکت ملی مس در گام دوم است، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، تولید ۸۰۰ هزار تن کاتد برنامهریزی شده است.
فیض افزود: ۶ درصد منابع مس دنیا در ایران است، اما نرخ استخراج در ایران زیر یک درصد است. شرکت مس به عنوان پیشران صنعت مس باید مسیر خودش را درست تشخیص دهد.
وی گفت: در طرح پیادهسازی نظام نوآوری و فناوری ۱۰ اولویت را ترسیم کردیم که امیدوارم بتوانیم آن را محقق کنیم. بهرهگیری از فناوریهای نوظهور و هم آوری آن در شرکت مس مهم است و ورود صنعت چهار به شرکت مس مسیر خود را آغاز کرده است.
فیض ادامه داد: نخستین شرکتی بودیم که در بازار سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شدهایم. اما در فناوریهای نوظهور عقب هستیم که باید بتوانیم جهشی درحوزههای تولیدی و معدنی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه ارتقاء بهرهوری مبتنی بر فناوری در دستور کار شرکت مس است، افزود: مس سبز در دنیا مطرح است و دنیا به این سمت حرکت میکند و شرکتهای بزرگ خود را مکلف به این استانداردها میدانند.
فیض گفت: برای اینکه جایگاه صادراتی خود را حفظ کنیم باید استانداردها را رعایت کنیم.