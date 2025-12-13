به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:احداث کمربندی گلپایگان وارد مرحله اجرایی شده و فرآیند انتخاب مشاور طرح، هفته آینده عملیاتی‌می‌شود.

بهزاد شاهسوندی افزود:کمربندی گلپایگان از محدوده شهرخوانسار آغاز و پس از عبور از شهر گلپایگان به پلیس‌راه موته - گلپایگان متصل می‌شود.

وی با بیان اینکه این محور با هدف ایجاد یک حلقه ترافیکی برای گلپایگان اجرا شده و تکمیل بخش غربی آن هم در دستور کار است، گفت: پس از تعیین مشاور، عملیات نقشه برداری و مطالعات مرحله اول طرح آغاز و سپس بررسی‌های زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل اجرا می‌شود.

شاهسوندی گفت: در صورت گذر از مراحل مطالعاتی و گرفتن مجوز‌ها، اجرای کمربندی گلپایگان در یک تا دو سال آینده آغاز می‌شود.

وی به آخرین وضعیت کمربندی رباط سرخ – سعیدآباد گلپایگان هم اشاره کرد و افزود: بخشی از عملیات این محور در گذشته اجرا و اعتبار تکمیلی آن تأمین شده است.