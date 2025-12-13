دانشگاه تهران در هجدهمین دوره «جشنواره بین‌المللی حرکت» که به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد، با کسب بیش از ۲۰ عنوان برتر، عنوان «دانشگاه برگزیده» این دوره از جشنواره را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی حرکت، با هدف ارزیابی و معرفی برترین دستاورد‌های انجمن‌های علمی دانشجویی کشور، به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد و دانشگاه تهران با حضوری پررنگ و اثرگذار، موفق به کسب بیشترین تعداد عناوین برتر در میان دانشگاه‌های شرکت‌کننده شد.

بر اساس اعلام نتایج نهایی، دانشگاه تهران با کسب ۱۵ مقام برگزیده و ۸ مقام شایسته تقدیر، به عنوان دانشگاه برتر این دوره شناخته شد.

بخش‌های برگزیده به شرح ذیل است:

• بخش کتاب گروهی، گروه علوم انسانی: انجمن علمی دانشجویی جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری؛

• بخش محتوای دیجیتال گروه علوم انسانی: انجمن علمی دانشجویی مدیریت صنعتی؛

• بخش کتاب فردی گروه کشاورزی: پیمان گلچین؛

• بخش آموزشی گروه کشاورزی: انجمن علمی دانشجویی محیط زیست؛

• بخش محتوای دیجیتال گروه کشاورزی: انجمن علمی دانشجویی شیلات؛

• بخش رویداد علمی گروه فنی مهندسی: انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران؛

• بخش رویداد علمی گروه هنر و معماری: انجمن علمی دانشجویی انیمیشن؛

• بخش محتوای دیجیتال گروه هنر و معماری: انجمن علمی دانشجویی معماری؛

• بخش نشریه گروه هنر و معماری: انجمن علمی دانشجویی مطالعات عالی هنر؛

• بخش کتاب فردی گروه دامپزشکی: محمد مهدی ساری؛

• بخش کتاب گروهی گروه دامپزشکی: انجمن علمی دانشجویی آناتومی جنین شناسی و تکنولوژی تولید مثل؛

• بخش پژوهش گروهی دامپزشکی: انجمن علمی دانشجویی بیماری‌های گوسفند و بز؛

• بخش محتوای دیجیتال گروه دامپزشکی: انجمن علمی دانشجویی حیات وحش و بیماری‌های حیوانات خانگی غیر معمول؛

• بخش سکوی حرکت: انجمن علمی دانشجویی معماری؛

• اتحادیه برتر: علوم دامی و صنایع غذایی.

بخش‌های شایسته تقدیر به شرح ذیل است:

• بخش رویداد علمی گروه علوم انسانی: انجمن علمی دانشجویی حقوق؛

• بخش فناوری و نوآوری اجتماعی گروه علوم انسانی: انجمن علمی دانشجویی مدیریت صنعتی؛

• بخش محتوای دیجیتال گروه هنر و معماری: انجمن علمی دانشجویی عکاسی؛

• بخش کتاب گروهی گروه دامپزشکی: انجمن علمی دانشجویی بیماری‌های طیور؛

• بخش آموزشی گروه دامپزشکی: انجمن علمی دانشجویی بیماری‌های طیور؛

• بخش پژوهشی گروه دامپزشکی: انجمن علمی دانشجویی بیماری‌های طیور؛

• بخش فناوری و نوآوری اجتماعی گروه دامپزشکی: انجمن علمی دانشجویی آناتومی و جنین شناسی و تکنولوژی تولید مثل؛

• بخش محتوای دیجیتال گروه دامپزشکی: انجمن علمی دانشجویی بهداشت و کنترل مواد غذایی.

در آئین اختتامیه این جشنواره، سرکار خانم شاه‌گُلدی، کارشناس مسئول انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، به پاس خدمات ارزشمند، تلاش‌های مستمر و همراهی مؤثر با انجمن‌های علمی، به عنوان کارشناس برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.