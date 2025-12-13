پخش زنده
امروز: -
آخرین وضع پیشرفت فیزیکی طرح های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید ایوانکی، مجلسی و گلبهار با حضور عضو هیأتمدیره شرکت عمران شهرهای جدید و مدیران فنی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، جلسه بررسی روند اجرای طرح های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید ایوانکی، مجلسی و گلبهار بهصورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد.
در این نشست، گزارشهای مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژهها از سوی مدیران عامل شرکتهای تابعه ارائه شد.
تعیین تکلیف متقاضیان مؤثر و جایگزینی افراد انصرافی از محورهای اصلی بحث بود.
همچنین موضوع انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی و ابلاغ قرارداد سازندگان جدید مورد تأکید قرار گرفت.
تسریع در اجرای زیرساختها و تأمین مالی دهکهای اول تا چهار از دیگر موارد مطرحشده در جلسه بود.
برنامهریزی برای انتخاب واحد و افتتاح پروژههای آماده در دهه فجر نیز بررسی شد.
در پایان، بر بهروزرسانی اطلاعات پیشرفت فیزیکی و تکمیل طرح های باقیمانده مسکن مهر تأکید شد.