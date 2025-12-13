امیرمحمد حقیقت شناس، ملی پوش تکواندو ایران در دیدار پایانی بازی‌های پاراآسیایی جوانان با برتری مقابل نماینده تایلند صاحب نشان طلا شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند که ابتدا مهراوه دومهری و رومینا چمسورکی در بخش دختران یک برنز و یک نقره به دست آوردند.

امیرمحمد حقیقت شناس هم که آخرین شانس طلای پاراتکواندوی پسران بود، بعد از پیروزی در دور اول مقابل ماروگان از هند و شکست در «توشپولوتوف» از ازبکستان در نیمه نهایی، در فینال به مصاف پاراتکواندوکار تایلندی رفت.

این پاراتکواندوکار وزن ۷۰- کیلوگرم ایران با شکست حریف تایلندی خود موفق شد آخرین مدال پاراتکواندوی ایران را به رنگ طلا دربیاورد.

در چهارمین روز از بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ (شنبه ۲۲ آذرماه) نمایندگان پاراتکواندو کشورمان موفق شدند سه نشان رنگارنگ دیگر به دست بیاورند تا جمع نشان‌های پاراتکواندو به ۹ نشان برسد.

نتایج نمایندگان ایران در روز دوم رقابت‌های پاراتکواندو به شرح ذیل است:

وزن ۶۵- کیلوگرم: مهراوه دومهری (نشان برنز) - ️مهراوه دومهری در وزن ۶۵- کیلوگرم دختران که ۴ پاراتکواندوکار حضور داشتند، در مبارزه اول که در مرحله نیمه نهایی برگزار می‌شد، مقابل «فوآفان» از تایلند قرار گرفت. ️این پاراتکواندوکار ایرانی در این دیدار در دو راند متوالی شکست خورد و به مدال برنز دست یافت.

وزن ۶۵+ کیلوگرم: رومینا چمسورکی (نقره) - رومینا چمسورکی در وزن ۶۵+ کیلوگرم بعد از شکست حریف خود از هند به فینال راه پیدا کرد. ️رومینا چمسورکی در دیدار فینال که بسیار حساس و نزدیک دنبال شد، یک راند را برنده شد، اما در نهایت با واگذاری دو راند بعدی نتیجه را به «نورمومینوا» از ازبکستان واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت.

امیر جودی دیگر نماینده ایران بود که با شکست برابر نماینده ازبکستان در وزن ۸۰- کیلوگرم از دور رقابت‌ها کنار رفت.

بدین ترتیب تیم پاراتکواندو ایران در پایان این رقابت‌ها موفق به کسب ۴ نشان طلا، سه نقره و دو برنز شد.

هدایت تیم دختران برعهده زهرا حسینی به عنوان سرمربی و مهری شعبانی به عنوان مربی بود. علی کریمی صابر نیز رمربی تیم ملی پسران بود و مهدی پوررهنما به عنوان مربی وی را یاری کرد.