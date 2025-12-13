به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۲ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا:

برنامه اقتصادی چین در سال ۲۰۲۶ برای آغاز برنامه پنج ساله ۱۵ با رشد با کیفیت بالا

حکمرانی نوین چین؛ الگویی برای توسعه پایدار و نقش‌آفرینی مسئولانه در نظم جهانی آینده

انتشار تصاویری جدید از جنایات حمله شیمیایی ژاپن به چین در جنگ جهانی دوم

ترامپ: به شرط اجرا شدن طرح صلح اوکراین، برای حضور امنیتی در اروپا آماده‌ایم

افزایش تنش میان آمریکا و ونزوئلا در پی اعمال تحریم‌ها و اقدامات نظامی آمریکا

حداقل ۴ نفر کشته و ۱۷ نفر زخمی شدند در حالی که اتوبوس در ایران سرنگون شد

ایران محدودیت‌های آمریکا بر دیپلمات‌ها در سازمان ملل را محکوم کرد

گلوبال تایمز

استقبال چین از اقدام هند برای تسهیل در صدور ویزای تجاری برای شهروندان چینی

چین هواپیما‌های فیلیپینی را آب‌های جنوبی خود اخراج کرد

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آسیا ۲۰۲۵ در پکن افتتاح شد

واکنش چین به توافقنامه آمریکا و هشت کشور در مورد تقویت زنجیره تامین خاک کمیاب

تشدید بحران انسانی در غزه با وخیم شدن وضعیت آب و هوا

روسیه: استفاده اروپا از دارایی‌های مسدود شده روسیه، عواقب جدی خواهد داشت

سی جی تی ان

وزارت امور خارجه ایران آمریکا را به علت نقض تعهداتش به عنوان کشور میزبان سازمان ملل متحد محکوم کرد

ایستگاه قطار در «بام جهان»؛ مرتفع‌ترین ایستگاه راه آهن چین در منطقه شی‌زانگ افتتاح شد

پکن خواستار اعزام نمایندگان "نکسپریا" به چین شد

وزیر امور خارجه چین: برای همسوسازی راهبرد‌های توسعه و مقابله با یکجانبه گرایی، با آسه‌آن همکاری می‌کنیم

ارائه فهرست فرصت‌های اقتصادی چین برای جهان در نشست مرکزی امور اقتصادی

میزان تولید غلات چین در سال ۲۰۲۵ از ۷۱۴ میلیون تن فراتر رفت

تشدید بحران انسانی در غزه با وخیم شدن وضعیت آب و هوا

دیدار روسای جمهوری قزاقستان و ایران: تمرکز بر همکاری و اقتصادی و تجاری

چاینا دیلی

یان شی پینگ، مرتفع‌ترین ایستگاه راه آهن جهان، درشمال غربی چین شروع به کار کرد

شهر شنژن چین میزبان نشست آسیا – اوقیانوسیه – (اپک) درسال آینده میلادی شد

چین گروه جدیدی از ماهواره‌های اینترنت خود را راه اندازی کرد

شی خواستار احترام متقابل، اعتماد و درک بیشتر در جامعه بین المللی شد

جشنواره بین المللی گردشگری فرهنگی جاده ابریشم دریایی ۲۰۲۵ در بندر گوانجو چین افتتاح شد

روسیه می‌گوید اختلافات در مورد توافق اوکراین حل شده است

نخست وزیر بلغارستان استعفای دولت را اعلام کرد

روزنامه مردم

چین نشست اقتصادی، برای برنامه ریزی در سال ۲۰۲۶ برگزار می‌کند

چین اینترنت ماهواره‌ای جدید خود را راه اندازی کرد

آمار تولید و فروش صنعت خودرو چین درماه گذشته، از ۳۱ میلیون خودرو فراتر رفت

چین هواپیمای غول پیکر بدون سرنشین خود را آزمایش کرد

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»:

- امارت اسلامی: افغان‌های دو تابعیتی برای رفت و آمد نیاز به روادید ندارند.

- دیدار وزیر بهداشت و درمان افغانستان با سفیر امارات متحده عربی در کابل.

- وزیر تحصیلات عالی افغانستان با همتای ایرانی خود دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

- علاقه مندی سرمایه گذاران تاجیک به ایجاد کارخانه‌های سیمان در افغانستان.

روزنامه دولتی «شریعت»:

- ایران، میزبان کنفرانس منطقه‌ای برای افغانستان خواهد بود.

- ابراز علاقه سرمایه گذاران تاجیکستانی برای سرمایه گذاری در افغانستان.

- هند و قزاقستان همکاری‌های اقتصادی خود را با افغانستان افزایش می‌دهند.

- حجم تجارت بین کابل و مسکو افزایش یافته است.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- وزارت خارجه اسپانیا اتاقی را به نام زنان و دختران افغانستان نام گذاری می‌کند.

- شهباز شریف: صلح با طالبان زمانی ممکن است که نگرانی‌های امنیتی پاکستان برطرف شود.

- افراد مسلح ناشناس در قندهار یک خطیب مسجد را در قندهار به قتل رساندند.

- ادامه اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان، بیش از هزار خانواده در یک روز وارد افغانستان شدند.

- ایران هفته آینده میزبان یک نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان است.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- تیم ملی فوتسال افغانستان در رده بندی جهانی پنج پله صعود کرد.

- پاکستان و انگلستان در باره مهاجران افغان گفت‌و‌گو کردند.

- ترکیه آماده کمک به حفظ آتش بس میان پاکستان و طالبان شد.

- رئیس جمهور قزاقستان بر اهمیت حمایت از افغانستان تاکید کرد.

مهمترین عناوین امروز روزنامه‌های ترکیه

روزنامه حریت:

اردوغان پوتین را به ترکیه دعوت کرد

نشست بزرگ در عشق آباد

اردوغان: وقت ادای دین به فلسطین رسیده است

روند "ترکیۀ عاری از تروریسم" وارد مرحلۀ دوم شد

روزنامه صباح:

اردوغان: در میانجیگری، نقش آفرین جهانی هستیم

اردوغان: حمایت ما از تمام اقدامات در راه صلح ادامه دارد

صهیونیست‌ها از سرمای زمستان به عنوان سلاح استفاده می‌کنند

رهبر حزب حرکت ملی گرا: روند "ترکیۀ عاری از تروریسم" وارد مرحلۀ دوم شده است

روزنامه سوزجو:

حزب دمکراسی و برابری خلق‌ها پیمان لوزان را مورد هدف قرار داد

کارگر برای امرار معاش حداقل ۳۹ هزار لیر می‌خواهد

شهرداری حزب حاکم پوستر‌های حزب جمهوری خلق را پاره کرد

روزنامه جمهوریت:

شکاف در گزارش ائتلاف جمهور در مورد روند "ترکیۀ عاری از تروریسم"

امام اوغلو: هرکس از نظام حقوقی سوء استفاده می‌کند محاکمه شود

هدف ترامپ، تجزیۀ اروپا است

کمیسیون تصمیم گیری در مورد حداقل حقوق کارگران بدون حضور نمایندگان کارگران تشکیل جلسه داد

روزنامه ترکیه:

ناتو: جنگ بزرگ در پشت درب‌های اروپا

اردوغان: برای صلح آمادۀ بالا زدن آستین‌ها هستیم

وزارت دفاع: از اس-۴۰۰‌ها صرف نظر نکرده‌ایم

چانه زنی برای تعیین میزان حداقل حقوق کارگران آغاز شد

روند "ترکیۀ عاری از تروریسم" وارد مرحلۀ دوم شد

روزنامه ینی شفق:

اردوغان: صلح، بدون عدالت برقرار نمی‌شود

باغچه لی: روند "ترکیۀ عاری از تروریسم" وارد مرحلۀ دوم شد

نیمی از غزه در خطر سیل

نقشۀ ترامپ برای تجزیۀ اروپا

روزنامه قرار:

دعوای شهرداری استانبول به سال ۲۰۳۸ موکول شد

دومین دیدار رو در روی اردوغان و پوتین طی سه ماه

وزارت دفاع: نیرو‌های دمکراتیک سوریه چاره‌ای جز ملحق شده به ارتش سوریه ندارند

روزنامه آکشام:

وزارت دفاع: نیرو‌های دمکراتیک سوریه چاره‌ای جز ملحق شده به ارتش سوریه ندارند

موشک بالستیک ملی ترکیه با موفقیت آزمایش شد

حملۀ موشکی به کشتی ترکیه

عناوین مهم خبرگزاری‌های پاکستان

«داون»

- هند محدودیت‌های ویزای تجاری برای چین را لغو کرد

- نخست وزیر پاکستان: جامعه جهانی تهدید تروریسم فزاینده از افغانستان را جدی بگیرد

«دیلی جنگ»

- نشست بررسی نیروی صلح برای غزه روز سه شنبه در دوحه قطر برگزار می‌شود

- روسیه به دو بندر بزرگ اوکراین حمله کرد

- کامبوج و تایلند بار دیگر برای توقف جنگ اعلام آمادگی کردند

«آج نیوز»

- نیروی دریایی هند ۱۱ ماهیگیر پاکستانی را بازداشت کرد

عناوین مهم امروز روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- آنروا: طوفان، رنج مردم غزه را تشدید می‌کند

- باران‌ها و سیلاب‌ها جان آوارگان را می‌گیرد؛ چادرهایشان فرسوده و سست است

- وزارت نفت: امکانات لجستیکی، پروژه اتصال گاز با قبرس را تسریع می‌کند

- مصر بار دیگر دخالت در امور آفریقا را محکوم کرد

- وزیر امور خارجه: اقدامات یکجانبه در شاخ آفریقا و دریای سرخ تنش را افزایش می‌دهد و امنیت منطقه‌ای را تهدید می‌کند

- روسیه بین از دست دادن یک متحد و تلاش برای تثبیت اوضاع

- بازگشت به دوران شفاهی؛ دانشگاه‌های آمریکایی با روش‌های فیلسوفان باستان با هوش مصنوعی مقابله می‌کنند

روزنامه الشروق

- ترامپ: ما واقعاً صلح بزرگی در خاورمیانه داریم

- یک مقام اسرائیلی: تل‌آویو با درخواست آمریکا برای تقبل هزینه‌های جمع‌آوری آوار از غزه موافقت کرده است

- حملات هوایی اسرائیل به جنوب و شرق لبنان

- یک مقام آمریکایی: ما در حال تشدید فشار بر هر دو طرف درگیری در سودان برای پذیرش آتش‌بس بشردوستانه هستیم

- بریتانیا ۴ فرمانده نیرو‌های پشتیبانی سریع را به دلیل نقض حقوق بشر در الفاشر تحریم کرد

- اشغالگران قانون ساخت ۱۹ شهرک یهودی‌نشین در کرانه باختری را تصویب کردند

- کریم خان (دادستان دیوان کیفری بین‌المللی): بریتانیا تحت فشار نتانیاهو تهدید به قطع بودجه دیوان کیفری بین‌المللی کرد

- لیگ آمریکا در‌های خود را برای جذب محمد صلاح باز می‌کند

روزنامه الیوم السابع

- مسیر رسیدن به نرخ بیکاری ۶.۱ درصد.. موفقیت مصر در شکستن سد بیکاری در سال ۲۰۲۵

- کشف باستان‌شناسی بقایای معبد دره منظومه شمسی پادشاه نیوسر در منطقه ابوسیر

- تکذیب گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دولت قصد دارد فرودگاه‌های مصر را به عنوان بخشی از برنامه خصوصی‌سازی خود بفروشد

روزنامه الدستور

- جشن گرفتن اعیاد مذهبی بدعت نیست، و حمله به آنها حمله به روح مصر و هویت اصیل آن است

- خیانت بزرگ: اخوان المسلمین از طریق شرکتی که توسط یک اسرائیلی اداره می‌شود، از سد اتیوپی حمایت می‌کند

- پیش‌بینی‌های بین‌المللی حاکی از آن است که مصر تا سال ۲۰۲۹ پذیرای ۲۱ میلیون گردشگر خواهد بود

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های روسیه

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ در ساراتوف، پهپاد‌ها به تأسیسات زیرساختی حمله کردند؛ دو نفر کشته شدند

⁃ ترامپ از آغاز قریب‌الوقوع حملات زمینی علیه ونزوئلا خبر داد

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ مسدودسازی دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا به طرح ترامپ آسیبی نمی‌زند

⁃ وزارت خارجه با یک کلمه به مسدودسازی نامحدود دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا واکنش نشان داد

«ایزوستیا»

⁃ وال‌استریت ژورنال: ویتکاف با رهبران اروپایی و زلنسکی در برلین دیدار خواهد کرد

ترامپ: آمریکا امیدوار است به‌زودی مشخص شود آیا اکنون امکان توافق درباره اوکراین وجود دارد یا نه

⁃ در جنوب اوکراین، مجموعه‌ای از انفجار‌ها رخ داد

«ار-ب-کا»

⁃ طی شب، ۴۱ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق روسیه سرنگون شد

⁃ در شهر تور، به‌دلیل سقوط پهپاد اوکراینی وضعیت فوق‌العاده اعلام شد

«کامرسانت»

⁃ نماینده پارلمان اوکراین معتقد است انتخابات به تغییر رژیم زلنسکی کمک نخواهد کرد

⁃ وال‌استریت ژورنال: آمریکا یک کشتی حامل محموله نظامی به مقصد ایران را توقیف کرد

عناوین اصلی امروز روزنامه‌های انگلیس

دیلی میل:

این نشریه تصویر صفحه اول خود را به پیام شاه اختصاص داد که در آن از روند امیدوارکننده بهبود خود از بیماری سرطان خبر داده و اعلام شده درمان او واکنشی بسیار موفق داشته است.

گاردین:

نگرانی استارمر از آینده نظام درمانی هم زمان با اعتصاب برنامه‌ریزی‌شده پزشکان مقیم در بحبوحه بحران آنفلوآنزا تیتر اصلی شده است؛ اعتصابی که از ۲۷ آذر آغاز می‌شود و جان بیماران را در خطر جدی قرار می‌دهد.

سان:

پادشاه که با بیماری سرطان دست‌وپنجه نرم می‌کند، در پیامی شخصی از مردم خواسته برای تشخیص زودهنگام اقدام کنند؛ نشانه‌های بهبود او باعث شده شدت درمان کاهش یابد.

آی ویکند:

نظام درمانی قصد دارد مدارسی را که کمترین مشارکت در واکسیناسیون آنفلوآنزا داشته‌اند هدف قرار دهد و پیش از کریسمس بازدید‌های سرزده انجام دهد تا از گسترش ویروس جلوگیری شود.

دیلی میرر:

پادشاه کاهش درمان سرطان را «موهبتی شخصی» توصیف کرده و از مردم خواسته آزمایش‌های تشخیصی را جدی بگیرند.

دیلی اکسپرس:

پادشاه خبر‌های مثبتی از روند بهبود خود منتشر کرده و اعلام شده میزان درمان از سال آینده کاهش خواهد یافت.

فایننشال تایمز آخرهفته:

اتحادیه اروپا تصمیم گرفته دارایی‌های روسیه را مسدود نگه دارد تا از آنها برای تضمین وام به اوکراین استفاده شود؛ اقدامی که با مخالفت جدی بلژیک روبه رو شده است.

تایمز:

خبر‌های امیدوارکننده درباره درمان سرطان پادشاه منتشر شده و اعلام شده شدت درمان در سال آینده کاهش می‌یابد؛ او در پیام خود بر اهمیت تشخیص زودهنگام تأکید کرده است.

دیلی تلگراف:

پادشاه در پیام تلویزیونی خود اعلام کرده به نقطه‌ای مهم در روند درمان رسیده و از کاهش مراحل درمان خبر داده است.