معاون برنامهریزی مس ایران بر تغییر نگرش درونسازمانی تأکید کرد و رویداد ملی را با ۱۰ محور فناورانه، مقدمهای برای نظام منسجم نوآوری و تجاریسازی ایدهها دانست.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداوسیما ، غلامرضا ملاطاهری، در نخستین رویداد ملی «ایدههای نوآورانه و فناورانه در زنجیره ارزش مس» با تأکید بر اهمیت فرهنگ سازمانی در مسیر توسعه فناوری، اظهار کرد: تجربه کشورهای پیشرو، بهویژه کشورهای اسکاندیناوی، نشان میدهد هرگونه جهش فناورانه، پیش از هر چیز نیازمند تغییر نگرش و فرهنگ درونسازمانی است.
وی با تبریک روز ملی شرکت گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران در تلاش است با طراحی و استقرار یک نظام منسجم داخلی و همچنین بهرهگیری از تجارب موفق بینالمللی، زمینهساز یک تحول بنیادین در حوزه فناوری و نوآوری شود؛ تحولی که به خلق ایدههای نو و حمایت هدفمند از آنها منجر خواهد شد.
معاون طرح و برنامهریزی راهبردی شرکت ملی مس با اشاره به روند برگزاری این رویداد ملی افزود: این رویداد در چند مرحله طراحی شده و هدف اصلی آن، هدایت ایدهها از مسیر تخصصی به حوزه کسبوکار و در نهایت تجاریسازی است. در این فرآیند، از ظرفیت اساتید دانشگاه و متخصصان حوزههای مرتبط استفاده شده و شاخصها و معیارهای متعددی برای ارزیابی ایدهها و محصولات در نظر گرفته شده است.
ملاطاهری با بیان اینکه استقبال قابلتوجهی از این رویداد صورت گرفته است، تصریح کرد: در این رویداد ۱۰ محور فناورانه مطرح شد که از مجموع ۵۹۹ ایده و محصول دریافت شده، پس از پنج مرحله داوری تخصصی، ۱۰ ایده و محصول برتر انتخاب شدند که امروز تندیس خود را دریافت خواهند کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد این رویداد را در سال آینده نیز با رویکردی تخصصیتر و با تمرکز بیشتر بر تجاریسازی و توسعه فناوری ادامه دهد تا زنجیره ارزش مس هرچه بیشتر از دستاوردهای نوآورانه و فناورانه بهرهمند شود.