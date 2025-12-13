افزایش نقش‌آفرینی بانوان در فرآیند‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان گفت: اسلام جایگاه زنان را بر پایه کرامت انسانی تعریف کرده و زمینه مشارکت هم‌زمان آنان در خانواده و جامعه را فراهم ساخته است.

ندا نظامی امروز شنبه ۲۲ آذرماه، در دیدار جمعی از مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: اسلام، جایگاه زنان را بر مبنای کرامت انسانی تعریف کرده و در این مکتب، زن و مرد هر دو در مسیر قرب الهی و ساخت تمدن دینی شریک هستند.

وی افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه زنان به‌عنوان نیرویی مؤثر در پیشرفت کشور، با نگاه حکیمانه امام راحل (ره) و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب به‌درستی تبیین و تثبیت شده است.

وی افزود: نگاه والای رهبر معظم انقلاب به جایگاه زنان، افق روشنی را پیش روی زنان کشور گشوده است تا ضمن صیانت از جایگاه زن در خانواده، زمینه حضور مؤثر و هدفمند آنان در جامعه نیز فراهم شود