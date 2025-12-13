نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: این اقدام در راستای جهش مبادلات تجاری با روسیه و با همکاری مشترک اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، بانک مرکزی و میر بیزنس بانک روسیه، صورت گرفت .

آقای یکتا با بیان اینکه در سال 1401 فقط به مدت سه ماه این نوع مبادله اجرایی و پس از آن دچار وقفه شد افزود: این اقدام علاوه بر سرعت بخشی در اجرای موافقتنامه های تجاری با روسیه، نقش مهمی در مبادلات مالی و تجاری با کشورهای عضو اوراسیا خواهد داشت و بی شک مورد استقبال تجار هم قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در این شیوه با همکاری میر بیزنس بانک، هم ارز به سیستم ارزی کشور برگشت داده می شود و هم تسویه حساب ارزی با تاجر صورت می گیرد و وارد کنندگان هم می توانند همین ارز را در تجارت خود استفاده کنند.