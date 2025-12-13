به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، امین درخشان افزود: در جریان سفر ریاست جمهوری به استان یکی از مهم‌ترین طرح های فرهنگی که اعتبار قابل توجهی برای آن پیش‌بینی شد پروژه تالار مرکزی یاسوج است.

درخشان با بیان اینکه این پروژه در میان طرح‌های عمرانی مصوب سفر بیشترین میزان اعتبار را به خود اختصاص داده است افزود: خوشبختانه در این سفر پروژه تالار مرکزی یاسوج تعیین تکلیف شد و در ردیف اولویت‌های اصلی سفر ریاست جمهوری قرار گرفت و امیدواریم مراحل اجرایی آن به‌زودی آغاز شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بیان کرد: برای سفر ریاست جمهوری تمامی پروژه‌های زیرساختی حوزه فرهنگ و هنر در سطح استان پیشنهاد شد اما با توجه به نگاه واقع‌گرایانه رئیس‌جمهور به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و همچنین اولویت‌دار بودن آن‌ها، در نهایت پروژه تالار مرکزی یاسوج به عنوان پروژه هدف‌گذاری‌شده دولت انتخاب شد.

درخشان گفت:اختصاص این میزان اعتبار می‌تواند نقش مهمی در تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی استان و پاسخگویی به مطالبات هنرمندان و فعالان فرهنگی ایفا کند.