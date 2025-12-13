محمدرضا بهرامن ظرفیت‌های معدنی کشور را کم‌نظیر خواند و نوآوری و تکمیل زنجیره ارزش مس را شرط تبدیل این فلز راهبردی به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران دانست.

به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداوسیما ، رئیس خانه معدن ایران در نخستین رویداد ملی «ایده‌های نوآورانه و فناورانه در زنجیره ارزش مس» گفت: مس می‌تواند به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود، مشروط بر آنکه نگاه ما از توسعه صرف عبور کرده و بر خلق ارزش‌افزوده متمرکز شود.

وی با اشاره به برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای کشور در دهه‌های گذشته افزود: تجربه ۲۵ سال گذشته نشان می‌دهد که آموزش، شناخت سرزمین و بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های معدنی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری اقتصاد‌های بزرگ معدنی در جهان داشته است. کشور‌هایی مانند آمریکا، استرالیا و حتی عربستان سعودی با تکیه بر سیاست‌های راهبردی و برنامه‌ریزی دقیق، توانسته‌اند جایگاه خود را در اقتصاد معدنی تثبیت کنند.

رئیس خانه معدن ایران ، با بیان اینکه دنیای آینده، دنیای رقابت بر سر ارزش‌افزوده است، تصریح کرد: دیگر توسعه صرف پاسخگوی نیاز‌های امروز و فردای صنعت معدن نیست. جهان به سمتی حرکت می‌کند که نوآوری، فناوری و تکمیل زنجیره ارزش حرف اول را می‌زند و اگر ما از این مسیر عقب بمانیم، از رقابت جهانی بازخواهیم ماند.

بهرامن منابع انسانی را یکی از ارکان اصلی تحقق این هدف دانست و گفت: نباید از نقش سرمایه انسانی غفلت کرد. نیروی انسانی متخصص و توانمند، پایه هر تحول و انقلابی در صنعت است و بدون توجه به این بخش، هیچ برنامه توسعه‌ای به سرانجام نخواهد رسید.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین سیاست‌های حکمرانی شفاف و مسیر راهبردی مشخص برای بخش معدن کشور خاطرنشان کرد: باید برای خودمان مسیر روشنی تعریف کنیم؛ مسیری که بر مبنای حکمرانی صحیح، استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و حرکت هدفمند به سوی آینده‌ای مبتنی بر نوآوری و ارزش‌افزوده باشد.