نماینده ولی فقیه در استان یزد: بانوان باید در تربیت نسل آینده و انسانسازی از سیره حضرت زهرا (س) الهام بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار جمعی از پاسداران زن سپاه الغدیر به مناسبت ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ضمن تبریک این مناسبت، بر ضرورت الگوگیری از سیره و سبک زندگی آن بانوی بزرگ اسلام تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا (س) اظهار داشت: حضرت زهرا (س) در همه ابعاد زندگی، از علمی و خانهداری گرفته تا همسرداری و فرزندداری، نمونه انسان کامل بود و همه اعمال و رفتار ایشان برای خداوند و در مسیر رضای الهی انجام میشد.
آیتالله ناصری افزود: حضرت زهرا (س) نهتنها الگوی ایمان و اخلاص است، بلکه در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز سرآمد همه زنان عالم به شمار میرود. بانوان باید در تربیت نسل آینده و انسانسازی از سیره آن حضرت الهام بگیرند.
وی با اشاره به منش امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: امام راحل همانند حضرت زهرا (س) همه تلاش خود را برای رضای خدا و خدمت به بندگان الهی بهکار بست. ایشان با تکیه بر خداوند به احیای دین پرداخت، اسلام را در جهان مطرح ساخت و توانست جامعه را متحول کند؛ زیرا کار و هدفش خدایی بود.
نماینده ولیفقیه در استان یزد در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر مسئولیت سنگین بانوان مؤمن و بسیجی گفت: تربیت، انسان سازی و تبلیغ دین از مهمترین وظایف زنان است. باید همانند عالمان ربانی همچون حاج شیخ غلامرضا، که حتی در دورافتادهترین روستاها برای ترویج دین تلاش میکردند، در مسیر تبلیغ دین و حفظ ایمان جامعه کوشا باشیم.
امام جمعه یزد با هشدار نسبت به جنگ فرهنگی و تبلیغی دشمنان افزود: امروز دشمنان بهویژه صهیونیستها با تمام توان به میدان آمدهاند تا باورهای مردم را تغییر دهند. وظیفه ما حفظ دین، تقویت ایمان و هدایت جامعه است. در برخورد با افرادی که دچار ضعف یا تغییر عقیده شدهاند باید با ملایمت و دلسوزی رفتار کنیم تا سخن ما اثرگذار باشد.
آیت الله ناصری با تاکید بر ضرورت دوری از غرور و خودبینی اظهار داشت: غرور و عجب از بزرگترین آفات دین و علم است. شیطان از همین مسیر وارد میشود و اعمال انسان را تباه میسازد؛ بنابراین همواره باید مراقب باشیم تا قلبمان از صفا و اخلاص دور نگردد.