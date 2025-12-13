عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، در سفری میدانی به شمال غرب کشور از بافت‌های تاریخی و ناکارآمد شهرهایی، چون ماکو، چالدران و پلدشت بازدید و بر تسریع پروژه‌ها با همکاری مناطق آزاد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بابایی‌اقدم عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، در سفری میدانی به شمال غرب کشور از بافت‌های تاریخی و ناکارآمد شهرهای ماکو، چالدران و پلدشت بازدید کرد که این بازدیدها با هدف نظارت بر طرح های بازآفرینی در چارچوب تفاهم‌نامه مبتنی بر ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه انجام شد.

در ماکو، پهنه‌های پرخطر و محله بایندر با بیش از ۲۵۰۰ خانوار بررسی شد؛ محله‌ای که از سال ۱۳۸۷ برای جابه‌جایی مصوب شده اما بلاتکلیف مانده است.

بابایی‌اقدم بر ساماندهی حقوقی و اسکان مجدد ساکنان بایندر تأکید کرد و وضعیت چالدران را نیازمند مطالعات فوری بازآفرینی دانست.

شهر چالدران با پیشینه تاریخی غنی، فاقد طرح‌های مصوب است و به پروژه‌های پیاده‌راه‌سازی و جداره‌سازی نیاز دارد.

در سیه‌چشمه، مرکز چالدران، بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی ارزیابی شد و ستاد بازآفرینی ظرفیت کمک‌های اهرمی شرکت را بررسی کرد.

چالش مشترک چالدران و سیه‌چشمه، ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها و نبود فاضلاب است که آلودگی و تهدید سلامت ایجاد کرده.

بابایی‌اقدم با دادستان منطقه آزاد جلسه‌ای برگزار کرد تا برخورد قانونی با تخلفات پیگیری شود.

در آباجیخ، بر مطالعات بافت فرسوده و سیاست‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از سکونتگاه‌های غیررسمی تأکید شد.

شهر پلدشت از طغیان رود ارس ۴۰ هکتار بافت تاریخی از دست داد و ساخت‌وسازهای حاشیه‌ای افزایش یافته است.

شهردار و شهروندان پلدشت اعتراض دارند و موضوع به ستاد بازآفرینی استانی و ملی ارجاع شد.

در جلفا، محله شاه‌مار نیازمند مطالعات فرسودگی است و با مشارکت منطقه آزاد ارس ساماندهی می‌شود.

این سفر گامی برای هم‌افزایی نهادی و رفع چالش‌های کالبدی، اجتماعی و زیست‌محیطی بود.