معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در بازدید از بندر امیرآباد بر ظرفیتهای این بندر برای توسعه تجارت با کشورهای آسیای مرکزی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در جریان بازدیدی میدانی از بندر امیرآباد، بر نقش استراتژیک این بندر در توسعه تجارت خارجی تأکید کرد.
وی افزود: این بندر موجب تنوع مبادی صادرات و واردات است و بنادر شمالی راه تنفس ما هستند.
قنبری هدف از این بازدید را شناسایی ظرفیتهای بندر برای افزایش مبادلات با کشورهای همسایه، به ویژه در آسیای مرکزی عنوان کرد و گفت: بندر امیرآباد ظرفیت بزرگی است که میتوانیم بیشترین بهرهبرداری را از بازار آسیای مرکزی ببریم.
وی بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیتهای فعلی و توسعه پروژههای جدید برای تقویت نقش این بندر در اقتصاد ملی و استانی تأکید کرد.
غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به یک فرصت بزرگ بالقوه در کنار این بندر گفت: در حاشیه بندر امیرآباد، پایانه نفتی شمال قرار دارد که روزگاری ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت را داشت و اکنون بلااستفاده مانده است و باید برای فعالسازی آن اقدام شود.