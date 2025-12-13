امروز: -
۱۲ روز از نگاه ۲۱ دوربین در جشنواره سینما حقیقت

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۲- ۱۵:۲۷
خبرهای مرتبط

افتتاح سینما حقیقت با تجلیل از شهدای جنگ ۱۲ روزه و فیلمساز فلسطینی

بزرگداشت دو سینماگر فقید در جشنواره سینما حقیقت

نمایش ۶۰ مستند در دومین روز جشنواره سینما حقیقت

دست پر تلویزیون با ۱۳ مستند در جشنواره سینما حقیقت

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران، سینماحقیقت

حقیقت ۱۹ ساله شد

