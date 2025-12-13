گاز گرفتگی جوان ۲۲ ساله را به کام مرگ کشاند
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع حادثه مرگبار گازگرفتگی در یک واحد تجاری ـ مسکونی در محدوده بزرگراه نیایش خبر داد و گفت: نشت گاز و نقص در دودکش بخاری، علت احتمالی جانباختن یک جوان ۲۲ ساله بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، جلال ملکی اظهار کرد: ساعت ۸:۵۷ دقیقه صبح امروز یک مورد حادثه گازگرفتگی در محدوده بزرگراه نیایش به شرق، داخل شهرک فجر، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله نیروهای ایستگاه ۸۴ آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: محل حادثه یک واحد یکطبقه حدوداً ۳۰ متری بود که کاربری مشخصی نداشت و داخل آن تعدادی لوازم منزل از جمله تختخواب و وسایل گرمایشی قرار داشت. این واحد توسط یک جوان ۲۱ تا ۲۲ ساله تبعه افغانستان که از کارگران همان محدوده بود، برای استراحت شبانه استفاده میشد.
ملکی ادامه داد: پیش از رسیدن آتشنشانان، دوستان این فرد وارد واحد شده و او را در حمام در حالیکه کاملاً بیحال بود مشاهده کرده و بلافاصله موضوع را به آتشنشانی و اورژانس اطلاع داده بودند. با حضور نیروهای امدادی و بررسیهای انجامشده، عوامل اورژانس فوت این فرد را تأیید کردند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران تصریح کرد: علت قطعی مرگ توسط پزشکی قانونی اعلام خواهد شد، اما شواهد و قرائن موجود از جمله وضعیت جسمی فرد و بررسی وسایل گرمایشی، احتمال نشت گاز و مسمومیت با گاز مونوکسید کربن را بسیار بالا نشان میدهد.
وی گفت: بخاری موجود در این واحد دارای نقص در بخش بالایی دودکش بود و دودکش از محل خروجی روی دیوار جدا شده و بهدرستی به بیرون هدایت نمیشد که همین موضوع باعث ورود آلایندهها به داخل فضا و انتشار گاز مونوکسید کربن شده بود.
ملکی با تأکید بر افزایش حوادث مشابه همزمان با آغاز فصل سرما، خاطرنشان کرد: با شروع استفاده از وسایل گرمایشی، همه ساله شاهد وقوع حوادث ناشی از گازگرفتگی هستیم. از شهروندان تقاضا داریم پیش از نصب و راهاندازی وسایل گرمایشی، حتماً از سلامت و ایمنی آنها بهویژه دودکشها اطمینان حاصل کنند، چراکه کوچکترین بیاحتیاطی میتواند به بروز حوادث تلخ و جبرانناپذیر منجر شود.