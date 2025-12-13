پخش زنده
رئیس کل گمرک ایران در مراسم افتتاح ساختمان گمرک منطقه ویژه اقتصادی بروجرد گفت:۳۲ منطقه ی ویژه اقتصادی در کشور فعال است و منطقه ویژه اقتصادی بروجرد سی و دومین منطقهای است که کد گمرکی دریافت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛باحضور معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با اختصاص کد گمرکی ،گمرک منطقه ی ویژه ی اقتصادی شهرستان بروجرد شروع به کار کرد.
فرود عسگری با اشاره به مزایای مناطق ویژه اقتصادی برای تولیدکنندگان افزود:منطقه ی ویژه اقتصادی به تولید صادرات محور و معافیت مالیاتی و گمرکی کمک میکند.
رئیسکل گمرک ایران بیان کرد: واحدهای صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی از مشوقهای مالیاتی و گمرکی استفاده میکنند و این موضوع باعث تقویت زیر ساختهای تولید و اشتغال است.
عسگری افزود:مزایای متنوعی بر مناطق ویژه اقتصادی حاکم است که باعث کاهش هزینه تولید، رقابت در بازارهای جهانی و توسعه اقتصادی میشود.
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: اختصاص کد گمرکی و فعال شدن گمرک منطقه ی ویژه اقتصادی شهرستان بروجرد واقع در اشترینان نقطه ی عطفی در شکوفایی و رونق تولید در شهرستان بروجرد است.
قدرت اله ولدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد نیز بیان کرد: از ۱۰۷ طرح پیشران اقتصادی در لرستان ۱۷ طرح در شهرستان بروجرد و پنج طرح هم در منطقه ی ویژه اقتصادی اشترینان قرار دارد.
در ادامه ی این نشست تعدادی از فعالان اقتصادی شهرستان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند .