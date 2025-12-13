مدیرعامل موسسه همیاری گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد روند سالمندی جمعیت در ایران با شتاب قابل توجهی در حال پیشروی است؛ به‌گونه‌ای که تا سال ۲۰۵۰ حدود یک‌پنجم جمعیت کشور را افراد بالای ۶۵ سال تشکیل خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ­امیرحسین قاسمی گفت:­جمعیت جهان در حال دگرگونی است و یکی از مهم‌ترین تغییرات، ورود به عصر «سالمندی جمعیت» است؛ عصری که در آن سهم افراد بالای ۶۰ یا ۶۵ سال به‌سرعت افزایش می‌یابد و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شهری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به روند پیری جمعیت در دنیا، افزود: در حال حاضر حدود ۱۰ درصد جمعیت جهان بالای ۶۵ سال هستند؛ رقمی که نسبت به ۵۰ سال گذشته تقریبا­دوبرابر شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ تعداد سالمندان جهان به ۱.۵ میلیارد نفر خواهد رسید و سهم آنها از جمعیت کل به حدود ۱۶ درصد می‌رسد.

مدیرعامل موسسه همیاری گفت: اروپا و شرق آسیا بیشترین سهم سالمندان جهان را دارند و کشور‌هایی مانند ژاپن و ایتالیا در صدر این فهرست قرار می‌گیرند. ­

قاسمی ادامه داد: در ایران، سهم جمعیت ۶۵ سال به بالا اکنون حدود ۸ درصد و جمعیت ۶۰ سال به بالا حدود ۱۲ درصد است؛ اما بر اساس برآورد‌ها تا سال ۲۰۵۰، حدود یک‌پنجم جمعیت کشور بالای ۶۵ سال خواهد بود و گروه ۶۰ سال به بالا به حدود ۳۰ درصد می‌رسد.

وی افزود: کاهش شدید نرخ باروری طی سه دهه، افزایش امید به زندگی، تأخیر در ازدواج، کاهش تعداد فرزندان و تغییر سبک زندگی شهری و مهاجرت نیرو‌های جوان باعث شده میانگین سنی جمعیت سریع‌تر افزایش یابد و ایران در پایان مرحله گذار جمعیتی قرار گیرد. ­

مدیرعامل موسسه همیاری با بیان اینکه سالمندی در تهران سرعت بیشتری دارد، گفت:­امروز حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد جمعیت پایتخت را افراد ۶۰ سال به بالا تشکیل می‌دهند و در مناطق قدیمی‌تر شهر، این سهم به ۱۸ درصد می‌رسد. ­