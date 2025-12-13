پخش زنده
باند بزرگ توزیع گوشتهای آلوده در اصفهان منهدم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: بنا برگزارش نهادهای اطلاعاتی، گروهی از افراد در تعدادی از کشتارگاههای استان اقدام به توزیع و بستهبندی گوشتهای دام (گوساله) آلوده همراه با گوشتهای سالم در فروشگاههای زنجیرهای، پادگانها و بیمارستانها میکردند.
حجتالاسلام اسدالله جعفری افزود: با توجه به مشترک بودن این بیماریها میان انسان و دام، این اقدام شرایط ایجاد بیماریهای عفونی- گوارشی را فراهم میکرد.
وی درباره اقدام مجرمانه اعضای این باند ادامه داد: متهمان روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ تن گوشت آلوده را از دامداریهای استان با قیمت پایین، خریداری و پس از جدا کردن بخشهای لاشه که دارای علائم بیماری بود، گواهی بهداشت گوشت را گرفته و پس از انتقال بین شرکتهای بستهبندی توزیع میکردند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: پس از دستگیری متهمان و انتقال به شعبه بازپرسی متخلفان با قرار بازداشت موقت دو ماهه روانه زندان شدند و با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان برای بررسی میزان و نوع آلودگیهای محصولات و تعیین گوشتهای آلوده در استان و شهر اصفهان، جمعآوری گوشتها و فرآوردههای گوشتی آلوده عملیاتی میشود.
وی تأکید کرد: دستورات لازم به ضابط پرونده برای ادامه تحقیقات صادر شده است.