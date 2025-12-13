در عملیات ضربتی پلیس آگاهی قم، سه باند فعال سرقت خودرو و داخل خودرو در کمتر از ۴۸ ساعت منهدم و ۱۲ متهم شامل شش سارق و شش مالخر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این افراد با استفاده از شاه‌کلیدهای برنجی چندمیلیونی توانسته بودند بیش از پنج فقره سرقت خودرو و بیش از ۸۰ فقره سرقت داخل خودرو را رقم بزنند.

بررسی سوابق متهمان نشان می‌دهد تقریباً همه آن‌ها چندین بار سابقه دستگیری داشته‌اند؛ برخی بیش از ده بار و برخی حتی تا بیست مرتبه. یکی از سارقان که تنها خودروهای دوگانه‌سوز را سرقت می‌کرده، هنگام بازجویی انگیزه‌اش را فقط تهیه پول مواد مخدر عنوان می‌کند. سارق دیگری که ۱۳ سال سابقه زندان دارد، در هفت روز مرخصی نیز دست از سرقت برنداشته است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم، با تشریح جزئیات این عملیات گفت: در پی مراجعات مردمی به کلانتری‌های مختلف درباره سرقت داخل خودرو، تیم ویژه‌ای برای بررسی صحنه‌ها تشکیل شد. سارقان و مالخران در مدت ۴۸ ساعت شناسایی و دستگیر شدند و چهار خودروی سرقتی به همراه بیش از ۸۰ قلم اموال از قبیل ضبط، باند، عینک، فلش‌مموری، باتری و لاستیک کشف شد.

منوچهر نصیری، با تأکید بر نقش پیشگیری شهروندان افزود: وسایل قیمتی نباید داخل خودرو رها شود و خودروها نباید در محل‌های تاریک پارک شوند. طبق اعتراف متهمان، ضبط‌هایی که پنل ندارند هیچ‌گاه هدف سرقت قرار نمی‌گیرند؛ چون برای سارق ارزش مالی ندارند.

به گفته وی، اکثر دستگیرشدگان معتاد به مواد مخدر هستند و سابقه‌های متعدد سرقت در پرونده دارند. وی از مالباختگان خواست برای شناسایی و تحویل اموال، به پلیس آگاهی شهرستان قم مراجعه کنند.