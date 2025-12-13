مجموعه‌های تلویزیونی «دستچین»، «روزی روزگاری آبادی»، و فیلم «تبهکار باهوش»، از شبکه‌های تماشا، یک و نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه طنز و خانوادگی «دستچین»، از شبکه تماشا پخش می شود.

این مجموعه به کارگردانی سید مصطفی آزاد و تهیه‌شده در خانه تولیدات جوان «آرمان» مرکز سیمرغ، از امروز هر روز ساعت ۱۷:۳۰، پخش و روز بعد ساعات ۲ و ۹، بازپخش می شود.

«دستچین» روایتگر داستان زندگی جوانی به نام مصطفی است که در تدارک برگزاری مراسم عروسی خود، با چالش‌ها و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه می‌شود، ماجرا‌هایی که زمینه‌ساز شکل‌گیری قصه‌ای طنزآمیز و خانوادگی می‌شوند.

این مجموعه با نگاهی طنز به دغدغه‌های زندگی روزمره، تلاش دارد لحظاتی شاد و صمیمی را برای مخاطبان تلویزیون فراهم کند.

در این مجموعه هادی عامل هاشمی، لاله صبوری، کوروش شاهی، جلال شهبازنژاد، مهتاب کیان و سید مصطفی آزاد نقش افرینی کرده‌اند

مجموعه تلویزیونی «روزی روزگاری آبادی»، به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده، از امشب ساعت ۲۲:۱۵، از شبکه یک پخش می شود.

در «روزی روزگاری آبادی»، بازیگرانی، چون فاطمه گودرزی، محمد فیلی، سیاوش خیرابی، محمدجواد جعفرپور، سعید نعمتی، امیر دژاکام و یدالله شادمانی به ایفای نقش پرداخته‌اند. همچنین علیرضا خمسه، رضا توکلی و عزت‌الله رمضانی به‌صورت افتخاری در این مجموعه حضور دارند.

این مجموعه داستان بازگشت «داوود» به همراه مادرش به روستای زادگاهش را روایت می‌کند، بازگشتی که با چالش‌های خانوادگی، رقابت بر سر کسب‌وکار بسته و کشف رازی مشکوک همراه می‌شود.

«تبهکار باهوش»، به کارگردانی لوکاس برنارد، با روایت پرکشش، فضاسازی سرگرم‌کننده و بازی‌های قابل‌توجه بازیگرانش، امشب ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: کمیسر مارک بفرویس منتظر بازنشستگی‌اش است که ناگهان یک سارق آثار نقاشی توجه وی را به شدت جلب می‌کند و…

چارلز برلینگ، سوان آرلو، جنیفر دکر و ژان کوئنتین شاتلین در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «تبهکار باهوش»، یکشنبه ۲۳ آذر در ساعت‌های ۷ و ۱۵ بازپخش می شود.