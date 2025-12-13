پخش زنده
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست با هشدار نسبت به تغییر الگوی آتشسوزیهای جنگلی در کشور اعلام کرد: بیش از ۹۰ درصد آتشسوزیهای جنگلها و مراتع در ایران و جهان منشأ انسانی دارد و پیشگیری و آموزش، مؤثرترین راهکار مقابله با این بحران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هادی کیادلیری در نشست رسانهای تشریح اقدامات و دلایل آتش سوزی در منطقه الیت و گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آتشسوزیها دیگر پدیدهای فصلی نیستند، گفت: بهدلیل تغییرات اقلیمی، خشکسالیهای مداوم و افزایش دما، امروز در مناطقی شاهد حریق هستیم که پیشتر سابقه نداشته و حتی در زمانهایی که بهطور طبیعی نباید آتشسوزی رخ دهد، این پدیده مشاهده میشود.
وی با اشاره به آمار یک دهه اخیر افزود: بهطور میانگین سالانه بیش از ۱۸ هزار هکتار از جنگلهای کشور دچار آتشسوزی شدهاند و در برخی سالها این رقم به بیش از ۵۰ هزار هکتار رسیده است. به گفته او، اگرچه در برخی مناطق تعداد آتشسوزیها کاهش یافته، اما شدت و وسعت حریقها بهطور نگرانکنندهای افزایش پیدا کرده است.
معاون سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر خطر آتشسوزیهای زیرسطحی تصریح کرد: این نوع حریقها بهراحتی قابل تشخیص نیستند و حتی پس از بارش برف نیز میتوانند دوباره فعال شوند. تجربههای میدانی نشان داده که بدون آموزش تخصصی و شناخت فنی، مقابله با این آتشها میتواند به گسترش خسارت منجر شود.
کیادلیری با رد ادعاهای مطرحشده درباره نقش برخی درختان در افزایش آتشسوزیها گفت: این درختان نهتنها عامل حریق نیستند، بلکه بهدلیل رطوبت بالاتر، نقش سد طبیعی در برابر گسترش آتشسوزیهای سطحی دارند و حذف آنها هیچ مبنای علمی ندارد.
وی در پایان تأکید کرد: تمرکز بر عوامل طبیعی یا برداشت درختان، انحراف از مسئله اصلی یعنی نقش رفتار انسانی در وقوع آتشسوزیهاست. بدون اصلاح رفتارها، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مردم محلی، حتی پیشرفتهترین تجهیزات نیز نمیتوانند مانع گسترش این بحران زیستمحیطی شوند.