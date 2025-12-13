پخش زنده
امروز: -
در آستانه هفته بزرگداشت پژوهش و فناوری، نخستین همایش ارتباط دانشگاه و صنعت با محوریت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: اولین رویدادی که دانشگاه برای این هفته پژوهش برنامهریزی کرد، تمرکز بر ارتباط واقعی و هدفمند دانشگاه با صنعت بود.
هوشنگ مهرپرور افزود: این همایش برای نخستینبار با این ساختار در دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد و در آن مدیران صنایع مهم استان، فعالان حوزه صنعت و معدن، در کنار اساتید دانشگاه و دانشجویان حضور داشتند تا زمینه نزدیکی دیدگاهها و معرفی توانمندیهای دانشگاه فراهم شود.
وی ادامه داد: در این رویداد، سخنرانانی از حوزه صنعت و دانشگاه درباره نحوه شکلگیری ارتباط مؤثر و کاربردی بین دانشگاه علوم پزشکی و بخش صنعت به ارائه دیدگاههای خود پرداختند و در پایان نیز نشستهای پنلی و میزگردهایی با حضور صنعتگران، اساتید و دانشجویان برگزار شد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد هدف اصلی این برنامه را دستیابی به ذهنیت مشترک میان دانشگاه و مسئولان صنعتی عنوان کرد و اظهار داشت: ایجاد تعامل مستمر و تعریف همکاریهای مشترک، مسیر توسعه علمی و صنعتی استان را هموار میکند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز با اشاره به اهمیت همافزایی دانشگاه و صنعت گفت: این سمینار با هدف تقویت فضای گفتوگو میان صنعت و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد و تشکلهای صنعتی استان، بهویژه در حوزه تولید تجهیزات پزشکی و دارویی، در آن مشارکت داشتند.
صادقیان ادامه داد: توسعه صنایع سلامتمحور که مبتنی بر نیروی انسانی متخصص هستند، از راهبردهای اساسی استان یزد به شمار میرود و تعامل با دانشگاهها میتواند زمینه رشد پایدار این صنایع را فراهم کند.
وی با اشاره به حمایت از طرحهای پژوهشی در حوزه تجهیزات پزشکی و داروهای خاص تصریح کرد: بسیاری از تجهیزات و اقلام پزشکی که امروز وارداتی و دارای ارزبری بالایی هستند، میتوانند با حمایت از طرحهای پژوهشی و کاربردیسازی نتایج آنها به تولید صنعتی برسند.
صادقیان خاطرنشان ساخت: در سالهای اخیر، استان یزد در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی به رتبههای قابل توجهی در سطح کشور دست یافته و امیدواریم با تداوم این همکاریها، شاهد ارتقای جایگاه استان در این حوزهها باشیم.