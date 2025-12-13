به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمد قیومی در تشریح تحویل اتوبوس برقی تولید داخل به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: پنج دستگاه اتوبوس تمام‌برقی فول‌باتری تولید شرکت داخلی پارسان‌شتاب در هفته جاری پس از طی کامل فرآیند‌های فنی و اخذ تأییدیه کمیته فنی شرکت واحد، به ناوگان اتوبوسرانی تهران تحویل داده می‌شود و در خط جمهوری اسلامی به بهارستان مشغول فعالیت خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه این اتوبوس‌ها در قالب قرارداد سال ۱۴۰۲ تأمین شده‌اند، افزود: فرآیند تحویل این ناوگان به‌دلیل برخی محدودیت‌ها از جمله مسائل مرتبط با تولید، بازطراحی فنی و انجام تست‌های تخصصی، زمان‌بر شد، اما پس از انجام چندین مرحله آزمایش در نهایت عملیاتی شد.

قیومی با بیان اینکه توسعه ناوگان برقی یکی از محور‌های اصلی برنامه شرکت واحد در دوره ششم مدیریت شهری است تاکید کرد: بر اساس قرارداد منعقدشده با شرکت پارسان‌شتاب، در مجموع ۱۰۴ دستگاه اتوبوس تمام‌برقی تأمین خواهد شد که پنج دستگاه از این محل در هفته جاری تحویل شرکت واحد داده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت واحد در تشریح ویژگی‌های فنی این اتوبوس‌ها گفت: اتوبوس‌های برقی زیما، ۱۲ متری، مجهز به باتری با ظرفیت اسمی ۳۵۰ کیلووات‌ساعت است. این ناوگان به‌صورت کامل برای تردد افراد دارای معلولیت و کم‌توان مناسب‌سازی شده و از امکانات لازم برای دسترسی ایمن و آسان برخوردار است.

وی تأکید کرد: ورود این اتوبوس‌های تمام‌برقی تولید داخل، گامی مهم در مسیر نوسازی ناوگان، کاهش آلایندگی هوا و تقویت توان تولید ملی در حوزه حمل‌ونقل عمومی است و شرکت واحد با جدیت این مسیر را در راستای ارتقای کیفیت خدمات به تهرانی ادامه خواهد داد.