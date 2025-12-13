مدیر طرح‌های اجرایی بنیاد علوی استان کهگیلویه و بویراحمد از ارائه بیش ارائه ۲ هزار و ۵۰۰ نفر خدمات درمانی و پزشکی رایگان به نیازمندان، از مناطق کم‌برخوردار بهمئی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد ؛مجری بنیاد علوی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: بنیاد علوی با همکاری فرمانداری این شهرستان و مجموعه سپاه پاسداران در اقدامی هدفمند در راستای تحقق عدالت سلامت، برنامه‌ریزی اولیه برای ارائه خدمات جامع پزشکی و دندانپزشکی به صورت رایگان را در شهرستان بهمئی در دستور کار قرار داده است.

علی نیکبخت با بیان اینکه، ۴۰ نیروی پزشک و ۲۰ دستگاه یونیت خدمات دندانپزشکی به مردم مناطق مختلف در شهرستان بهمئی ارائه خدمت دادند و خدماتی شامل کار‌های دهان و دندان، کشیدن، پر کردن و عصب‌کشی دندان را ارائه کردند گفت: با اجرای کامل این طرح، در آینده نزدیک ۴۰ هزار نفر در مناطق محروم استان خدمات رایگان چشم پزشکی و دندانپزشکی دریافت می‌کنند.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی اولیه در ۹ شهرستان استان این طرح اجرایی خواهد شد و در مجموع ۱۳۰ روستا به عنوان جامعه هدف شناسایی و سنجش اولیه وضعیت سلامت در آنها انجام می‌شود.

وی گفت: در شهرستان بهمئی، ۲ هزار و ۵۰۰ نفری که خدمات درمانی رایگان دریافت کردند از افراد نیازمند درجه یک و دو می‌باشند که تحت پوشش کمیته امداد و نهاد‌های حمایتی نیستند، در این طرح شناسایی و خدمات را دریافت کردند.

فرماندار بهمئی هم با اشاره به اینکه، اجرای طرح سلامت یکی از برنامه‌های حمایتی است که در راستای سیاست‌های دولت و نظام برای کمک به قشر‌های آسیب پذیر و کم برخوردار جامعه ارائه می‌شود، گفت: برگزاری اردو‌های جهادی پزشکان در روستا‌ها و نقاط دوردست از اقدامات حمایتی است که امسال تاکنون ۲۰ اردوی جهادی برای ارائه خدمات رایگان درمانی در نقاط مختلف این شهرستان انجام شد.

لطف الله ایرمی با بیان اینکه، در اجرای این طرح بیش از ۲۰ روستا و مرکز شهر لیکک از خدمات رایگان پزشکی و درمانی و دارویی برخوردار شدند افزود: در این اردوی ۳ روزه به همت پزشکان عمومی و متخصص، چشم پزشک، دندانپزشک، زنان و زایمان و اطفال و مشاوره و روانپزشک بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از خدمات درمانی ودارویی و دندانپزشکی برخوردار شدند.

وی گفت: از آغاز امسال تاکنون با تلاش گروه‌های جهادی بیش از ۵ هزار خدمات مختلف پزشکی و درمانی در نقاط مختلف شهرستان به نیازمندان ارائه شده و این روند با عزیمت اردو‌های جهادی پزشکان و کادر درمانی داوطلب و ایثارگر به دیگر مناطق دوردست و کم برخوردار بهمئی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

فرمانده سپاه فتح استان هم در بازدید از روند خدمت رسانی این گروه جهادی از عملکرد این مجموعه قدردانی کرد و گفت: عرصه فعالیت گروه‌های جهادی در زمینه عمرانی، دامپزشکی، پزشکی، فرهنگی و همچنین اقتصاد مقاومتی و تبیین سرمایه‌گذاری برای تولید است که محور شعار سال هم است.

سردار مثنوی افزود: نقش گروهای جهادی و بسیج در جهت خدمت به مردم در مناطق محروم بی بدیل است و برای پیشرفت و خدمت رسانی به مردم در زمینه‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی باید از ظرفیت‌های گروهای جهادی ، سپاه و بسیج استفاده شود.

وی از اجرای این طرح خداپسندانه در مناطق مختلف استان ، از جمله مناطق محروم شهرستان بهمئی با همکاری فرمانداری ، بنیاد علوی و مجموعه بسیج و سپاه پاسداران قدردانی کرد.