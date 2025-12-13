پخش زنده
بیش از ۱۰۰ نفر از جامعهی پزشکان انقلاب اسلامی در نامهای به دختران و بانوان ایران خواستند با سلاح حیا و عفاف خود نقشه استعمارگران را برای تسلط بر کشور ارزشمند ایران نقش برآب کنند.
متن نامه به شرج زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دل نوشتهای از سوی جامعهی پزشکان انقلاب اسلامی
به دختران و بانوان ایران.
سرزمینی پرشکوه با پیشینهای دیرین از تمدنی فاخر، فرهنگی اصیل و ریشه دار.
ملتی غیور و خردمند، و سرمایههای بی نظیر خدادادی.
که همواره در طول تاریخ مورد توجه و طمع استثمارگران بوده است.
سلام بر این آب و خاک، که معطر به خون شهداست.
و سلام بر شما.
دختران و بانوان سربلند ایران زمین!
دخترم.
خواهرم.
مادرم!
خداوند، جایگاه وجودی تو را در اوج قرارداد، در اوج قلهی انسانیت! خالق مهربان، قلب تو را کانون احساس و محبت آفرید. مهربانی در وجودتو، جلوهای از رحمت خداست. پروردگاری که تنها آرام بخش قلب هاست، تو را هم مایهی آرامش و طمأنینهی خانواده و جامعه کرد. تو زندگی بخش و حیات آفرینی. خداوند قابلیت رشد و پرورش ارزشمندترین مخلوق خودرا که آدمی است، به تو عطا فرمود. شأن تو، کرامتی متعالی است. تویی که جامعهی انسانی را جهت میدهی؛ چراکه ستون استوار سلامت فکر و اعتقاد و اخلاق خانواده و مربی بزرگ انسان ها. تویی!
سعادت و شقاوت جامعه، به دست توست!
بیهوده نیست که استعمارگران برای تسلط بر کشور ارزشمند ایران، تو را هدف قرار دادهاند. دشمنان پلید این مرز و بوم خوب میدانند که با حربهی جنگ اقتصادی و حملهی نظامی توان به زانو درآوردن این ملت مصمم و بااراده و فرهیخته را نخواهند داشت. تنها اضمحلال فرهنگی است که هویت یک ملت غیور را نابود میکند؛ ارزشهای اخلاقی و عزم و اراده و ایمان و بصیرت او را ازبین میبرد و ملتی شرافتمند را به خواری و ذلت تسلیم میکشاند.
خط مقدم، خاکریز اول و قویترین سنگر مقاومت در برابر این تهاجم فرهنگی ویرانگر. تویی! تو با قویترین سلاحی که داری؛ سلاح حیا و عفاف! عفاف، نماد شخصیت فاخر و اصالت توست! اگر فرهنگ عفاف و حیا خدشه دار شود انسان، خانواده و جامعه همگی دچار آسیب وانحطاط خواهند شد. امروزه بشریت در جاهلیتی زشت و مخرب وگردباد مخوف بی عفتی و بی حیایی و پدیدهی شرم آور ابتذال و بی بند وباری گرفتار شده است.
استعمارگرانی که از قرون وسطی تا قرن بیستم میلادی هیچ بهایی به زن نمیدادند و با نگاهی اهانت آمیز و تحقیر گونه به زن، اورا موجود درجه دوم محسوب میکردند پس از انقلاب صنعتی با هدف تأمین نیروی کار ارزان وبا شعارفریبندهی برابری جنسیتی، زن را از جایگاه والایش جدا کردند.
از سویی مشاغل سخت و سنگین را به او تحمیل کردند و از سوی دیگر، برای ارضای امیال و مطامع حیوانی و شهوات مهار گسیخته خود، حریم مقدس عفت و حیا را شکستند و با عناوین ظاهر فریب او را اسیر خودنمایی و برهنگی کردند. زن کالایی شد برای رونق کسب وکار، وسیلهای برای بهره وری نظام سرمایه داری در عرصهی تبلیغات، رسانه، سینما، و سودجویی و سوء استفادهی اربابان زر و زور و تزویر .
واقعیات شرم آور دنیای غیر متمدن و جاهلیت مدرن کنونی، نشان دهندهی عمق فاجعهی استفادهی ابزاری از زن است.
گسترش شبکههای خرید و فروش دختران و زنان در بازارهای جنسی، گزارش ۶۵ درصدی تجارت سکس در شبکههای اینترنتی، اختصاص جزایری به عنوان بهشت جنسی و بسیار از این قبیل، فجایع تلخی است که ریشه در جدایی زن از مقام ارزشمند خویش و حریم مقدس عفاف و حیا دارد، و البته برخلاف ادعای مخالفان حجاب و عفاف، سیری ناپذیری نفس سرکش و شیطانی انسان نماها را به تصویر میکشد.
کاهش آمار ازدواج و افزایش طلاق، سستی بنیان خانواده، شیوع انحرافات و بیماریهای جنسی و کمرنگ شدن فضایل اخلاقی همچون غیرت، وفاداری، پاکدامنی و روابط عاطفی سالم تنها بخشی از نتایج ظلم بزرگی است که جهان بینی مادی گرای فرهنگ منحط غرب، به شخصیت متعالی زن کرده است و با ترویج بی حیایی و بی عفتی او رادر حد رتبهی حیوانی تنزل داده است.
در برابر این فساد عالمگیر، زن ایرانی، با تکیه بر هویت اصیل و الگو گیری ازقهرمان بزرگ تاریخ حضرت صدیقه طاهره و قافله سالار آزادگان عالم حضرت زینب کبری سلام الله علیهما قد علم کرد! با حفظ مرزهای حجاب و عفاف، فرهنگ فاسد غرب را به چالش کشید و با حضوری جانانه، مهمترین نقش را درپیروزی بزرگترین نهضت قرن ایفا نمود.
نماد اصالت و شرافت زن مسلمان ایرانی، دختران و بانوان با کرامت و شریف و عفیف و ارزشمندی هستند که نشاط و اصالت خانواده را حفظ میکنند؛ با حفظ پوشش مناسب حریم جامعه را از ناپاکی و آلودگی مصون نگه میدارند و در عرصههای علمی و فرهنگی و ورزشی توانمندی و استعدادهای درخشان خود را به ظهور میرسانند و قلهها را فتح کرده و میکنند..!
به بیان ارزشمند رهبر حکیم و فرزانهی انقلاب زن مسلمان ایرانی، الگوی سومی از هویت زن را در عالم به نمایش گذاشته است. زن مسلمان ایرانی، نه مانند زن شرقی در حاشیه و منزوی است و نه مانند زن غربی ابزاری برای بهره وری جنسی در نظام سرمایه داری است.زن باشرف و با استعداد ایرانی، با حضور در صحنههای اجتماعی و در عین حال رعایت حجاب و عفاف، باطل کنندهی نقشههای ۲۰۰ سالهی غرب است
دخترم.
خواهرم.
مادرم..!
مهمترین راه نفوذ دشمن، حریم اندیشه و عملکرد توست تا با شکستن حریم عفاف که شکست همهی ارزشهای متعالی است، مانع ظهور قابلیتها و توانمندیهای تو شوند و تو را از عقلانیت و عزم والا و حضور در عرصهی ساختن کشوری سالم و قدرتمند باز دارند.
بر هیچ انسان فهیم و خردمندی پوشیده نیست که از جامعهای که محل خودنمایی و عرضه کردن زیباییهای جسمی و جولان محرکات جنسی باشد نمیتوان انتظارخلاقیت، سازندگی و بازدهی مثبت داشت. نمیتوان مرزهایی راکه خالق حکیم برای زن و مرد تعیین کرده است، از جامعهای زدود و در ورطهی سقوط اخلاقی، معضلات اجتماعی وآسیبهای اقتصادی قرار نگرفت.
ردپای دشمن خبیث صهیونیست و آمریکای جنایتکار، در ایجاد چنین جامعه بیمار و ناتوان کاملا محسوس و آشکاراست و اولین قربانی این بیماری خانمان سوز، زن و کانون خانواده است.
بر اساس پژوهشهای علوم روانشناختی و نورو بیولوژی، ساختار مغزانسان به گونهای است که محرکهای جنسی، موجب مهار مرکز تفکر و تصمیم گیری مغز میشوند و فرایندهای اختلال حافظه، تنشهای روانی، بلوغ زودرس، افسردگی، اضطراب و اعتیاد عوارض این پدیده خواهد بود؛ و دقیقادر جهت عکس این قضیه، حیا و عفت و حجاب، عامل رشد تفکر و حاکمیت عقلانیت و سلامت جسم و روح و آرامش آدمی است. اما در عرصهی جنگ رسانهای حقایق را به گونهای وارونه میکنند که به بی بندو باری، اعتیاد، سیگار و الکل تشخص و اعتبار میبخشند تا سلامت جسم و روح بانوی ایرانی را به نابودی بکشند.
برخلاف القاء دشمن، آزادی و حجاب رابطهای تنگاتنگ با یکدیگر دارند. انسان آزاده، نمیتواند عفاف و حجاب را پاس ندارد زیرا بی عفتی، مهار گسیختگی است، و حیا مرز میان زندگی انسانی و حیوانی است.
به راستی، انسانی که خود را ازورود به منجلاب فساد منع و محدود میکند، حقیقتا آزاد است یا کسانی که فضایل اخلاقی را قربانی شهوات و تمایلات بیمار گونه و بی انتهای خود میکنند؟ سخن به درازا کشید..
این درد نامه سالهاست که دغدغهی پزشکانی است که تبعات توطئه دشمنان خبیث و پلیدایران در رواج بی عفتی و اباحه گری، دردمندشان کرده است. پزشکانی که هتک حرمت و بیماری و آلودگی ذهن و جسم دختران و بانوان ارزشمند این سرزمین مقدس را برنمی تابند. پزشکانی که شاهد شهادت پاکترین و ارزشمندترین جوانان و مردان این سرزمین و آلام و دردهای طاقت فرسای جانبازان صبور و مقاوم بودهاند و در برابرشکوه و عظمت و قداست ایثار مادران و همسران عفیف و پاکدامنشان، سر تعظیم فرود میآورند.
دختران و بانوان سرزمینم!
اینک، نوبت شماست که با تمام توان، در برابر تهاجم فزایندهی جنود کفر و استکبار، که با هدف نابودی ایران و ایرانی صف آرایی کردهاند، بایستید و از شرافت و هویت پاک و اصیل ایران و ایرانی، دفاع کنید با همان قویترین سلاحتان، که عفاف و حیاست!
بزرگ علمدار غیرت و استقامت
حضرت ابالفضل العباس.
یاور و پشت و پناهتان باد!