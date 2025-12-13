مراسم افتتاحیه نخستین دوره المپیاد ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه حکیم سبزواری، یادواره شهید الداغی، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، در آئین آغازین نخستین دوره المپیاد ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار گفت: ارتقای سلامت و نشاط دانشجویان در دولت چهاردهم مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. وزارت علوم توجه به همه شئونات زیست دانشجویی را در دستور کار خود قرار داده است و این المپیاد‌ها زمینه ارتقای سطح سلامت جسمی و نشاط دانشجویان را فراهم می‌کند.

مصطفی زارعی افزود: در عصری که تکنولوژی حرف نخست را می‌زند، حرکت و فعالیت‌های بدنی کاهش یافته که این موضوع مشکلات اسکلتی، عضلانی، بیماری‌ها و مسائل دیگری را به همراه دارد و چالش‌هایی را به ویژه برای نسل جوان و دانشجویی، ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: از این‌رو، یکی از رویکرد‌ها و راهبرد‌ها در دولت کنونی و وزارت علوم ارتقای سلامت و بازگرداندن شادی و نشاط به دانشجویان است.

زارعی گفت: بدین منظور، طرح المپیاد ورزشی درون دانشگاهی برنامه‌ریزی شده که با استقبال خوب دانشجویان همراه بوده و هم اینک در بیشتر دانشگاه‌های کشور، در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌ها برگزاری رویداد‌های قهرمانی در بازه زمانی کم و اختصاص عمده بودجه به آنها بود که به منظور، مسابقات ورزشی دانشجویان از درون دانشگاه‌ها آغاز شده و تمامی دانشجویان می‌توانند در این رویداد‌ها شرکت کنند.

زارعی افزود: از طریق المپیاد‌های درون دانشگاهی، تیم‌های منتخب دانشگاهی برای مسابقات استانی شکل می‌گیرد و در نهایت المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشجویان پسر و دختر کشور، برگزار می‌شود.

علی بنسبردی مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری نیز گفت: مراسم افتتاحیه نخستین دوره المپیاد ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه حکیم سبزواری، یادواره شهید الداغی، در سالن چند منظوره ورزشی شماره سه این مرکز آموزش عالی در رشته‌های مختلف ورزشی و در ۲ بخش آقایان و بانوان، در ۲۰ رشته ورزشی و با حضور حدود ۵۰۰ دانشجو برگزار می‌شود.