آقای علی عبدالعلی زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ، از برگزاری جلسه شورای عالی صنایع دریایی خبر داد و گفت: آئین نامه اسکرپ کشتی‌ها (جداسازی قطعات کشتی‌های فرسوده) آماده شده و این آئین نامه در شورای عالی صنایع دریایی به تصویب خواهد رسید.

وی ادامه داد: با تصویب این آئین نامه برای نخستین بار صنعت جداسازی و بازیافت کشتی‌های فرسوده در ایران فعال خواهد شد و اشتغال وسیعی را ایجاد خواهد کرد.

براساس این گزارش؛ نخستین جلسه کمیسیون راهبری شورای عالی صنایع دریایی با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت، علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ۱۵ مهر ۱۴۰۳ در وزارت صمت برگزار و موانع اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و همچنین مصوبات جلسات پیشین شورای عالی در رابطه با تامین منابع مالی صندوق توسعه صنایع دریایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آقای عبدالعلی‌زاده در نخستین جلسه کمیسیون راهبری شورای عالی صنایع دریایی؛ رویکرد اصلی دولت را مردمی‌سازی دریا خواند و نگاه دریا محور را نیازمند نگاه به همراهی مردم توصیف کرد.

وی با تاکید بر اینکه نمونه‌های موفقی از توسعه به وسیله مردم و بدون سرمایه‌گذاری دولت وجود دارد، به پیشرفت‌های جزیره هرمز طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ اشاره کرد که با کمک مردم و بدون سرمایه‌گذاری دولت، اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در حال حاضر جزیره هرمز در جذب گردشگر از جزیره قشم پیشی گرفته است.

عبدالعلی‌زاده، نقطه شروع فعالیت‌های اقتصاد دریایی را از لنج‌داران عنوان کرد و خواستار آن شد که از ظرفیت‌های مردمی در این حوزه، بیش از گذشته استفاده شود.

سید محمدمهدی هادوی رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور اخیرا در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به پیچیدگی‌های تأمین مالی در طرح‌های بزرگ دریایی؛ گفت: مجموعه‌ای از فرمول‌ها و مدل‌های جدید در حال تدوین و طی مراحل تصویب است و اجرای این مدل‌ها می‌تواند به منتفع‌شدن صنایع دریایی و سرعت‌بخشی به طرح‌های ملی منجر شود.

به گفته هادوی، هدف اصلی این فرمول‌ها ایجاد ثبات بیشتر در قراردادها، کاهش خطرپذیری (ریسک) سرمایه‌گذاران و فراهم‌کردن امکان اجرای طرح‌های بلندمدت است؛ موضوعی که می‌تواند مسیر توسعه صنعت دریایی کشور را هموارتر کند.