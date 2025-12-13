پخش زنده
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وضعیت پژوهش و فناوری را غرورآفرین دانست و گفت: باید به دستاوردهای ایرانی اعتماد شود و این تلاشها ترویج شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر حسین سیمایی در حاشیه افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در نمایشگاه بینالمللی تهران در جمع خبرنگاران، گفت: دستاوردهایی که در حوزه پژوهش و فناوری کشور مشاهده میشود، غرورآفرین است و باید به آنها اعتماد شود و زمینه معرفی و حضورشان در بازار فراهم گردد تا کاربرد این دستاوردها در سطح عمومی گسترش یابد.
وی افزود: آنچه امروز در بخش پژوهش کشور دیده میشود، بسیار امیدبخش است. مهم آن است که این دستاوردها مورد اعتماد قرار گیرند، ترویج شوند و فعالان این حوزه خود را به بازار معرفی کنند تا بهرهگیری از آنها در جامعه عمومیت پیدا کند.
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری همچنین در پاسخبه سوالی درباره مهاجرت نخبگان تأکید کرد: ما باید در داخل کشور قبل از هر چیز منزلت و جایگاه نیروی انسانی خود را حفظ کنیم تا آنان احساس کنند این کشور متعلق به خودشان است و فرصتها برای همه برابر است؛ این اولین و اساسیترین گامی است که باید با هم برداریم.
سیمایی صراف افزود: زیرساختهای پژوهشی کشور باید بهگونهای مهیا باشند که نخبگان بتوانند استعداد و لیاقت خود را اثبات کنند. از سوی دیگر حمایتهای مالی و معیشتی نیز باید ارتقا یابند تا بتوانیم این نیروهای ارزشمند را در کشور نگهداریم.
وی درباره بودجه پژوهش کشور و برنامههای وزارت علوم برای آینده گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، باید دو درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) صرف پژوهش شود؛ در حالی که اکنون تنها حدود ۲۵ صدم درصد در این بخش هزینه میشود. امیدواریم شرایط اقتصادی کشور بهگونهای پیش برود که این عدد ارتقا پیدا کند.
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری همچنین تصریح کرد: برای کاهش اتکای دانشگاهها به بودجه دولتی، برنامههای جامعی در دست اجرا داریم؛ از جمله توسعه قراردادهای پژوهشی، ترویج مشوقهای مالیاتی، و رفع موانع استفاده دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان از این مشوقها. این اقدامات، مسیر درآمدزایی مستقل دانشگاهها را تقویت خواهد کرد.
سیمایی صراف در پایان تأکید کرد: نسل جوان و پژوهشگر کشور سرمایهای کمنظیر است و حفظ و شکوفایی استعدادهای آنان نیازمند احترام، حمایت و ایجاد زیرساختهای مناسب پژوهشی است.