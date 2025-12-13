طبق گزارش بانک مرکزی، ۳۰ میلیارد دلار از ارز وارداتی به صنعت و ۱۰ میلیارد دلار به کالای اساسی و دارو اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق گزارش رسمی بانک مرکزی:

مجموع تأمین ارز: ۴۱.۳ میلیارد دلار

تالار‌های اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران: ۲۰.۶ میلیارد دلار

واردات در مقابل صادرات، تهاتر و سپرده ارزی: ۹.۶ میلیارد دلار

تأمین کالای اساسی و دارو: ۱۰.۱ میلیارد دلار

نیاز‌های خدماتی: ۱ میلیارد دلار

سهم‌بندی صنایع:

حمل‌ونقل و خودرو: ۶ میلیارد دلار

تجهیزات برق و الکترونیک: ۴.۳ میلیارد دلار

ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۳.۶ میلیارد دلار

صنایع شیمیایی: ۳ میلیارد دلار

صنایع معدنی: ۲ میلیارد دلار

منسوجات و پوشاک: ۷۵۹ میلیون دلار

سایر صنایع: ۱۰.۳ میلیارد دلار

جزئیات ارز ترجیحی:

کل ارز ترجیحی: ۸.۸ میلیارد دلار

کالای اساسی و کشاورزی: ۶.۷ میلیارد دلار

دارو و تجهیزات پزشکی: ۲ میلیارد دلار