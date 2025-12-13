پخش زنده
طبق گزارش بانک مرکزی، ۳۰ میلیارد دلار از ارز وارداتی به صنعت و ۱۰ میلیارد دلار به کالای اساسی و دارو اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق گزارش رسمی بانک مرکزی:
مجموع تأمین ارز: ۴۱.۳ میلیارد دلار
تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران: ۲۰.۶ میلیارد دلار
واردات در مقابل صادرات، تهاتر و سپرده ارزی: ۹.۶ میلیارد دلار
تأمین کالای اساسی و دارو: ۱۰.۱ میلیارد دلار
نیازهای خدماتی: ۱ میلیارد دلار
سهمبندی صنایع:
حملونقل و خودرو: ۶ میلیارد دلار
تجهیزات برق و الکترونیک: ۴.۳ میلیارد دلار
ماشینآلات و تجهیزات تولید: ۳.۶ میلیارد دلار
صنایع شیمیایی: ۳ میلیارد دلار
صنایع معدنی: ۲ میلیارد دلار
منسوجات و پوشاک: ۷۵۹ میلیون دلار
سایر صنایع: ۱۰.۳ میلیارد دلار
جزئیات ارز ترجیحی:
کل ارز ترجیحی: ۸.۸ میلیارد دلار
کالای اساسی و کشاورزی: ۶.۷ میلیارد دلار
دارو و تجهیزات پزشکی: ۲ میلیارد دلار