زنبورداران چهارمحال و بختیاری از سیستمهای نوین پرورش زنبور در استان بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تعداد کلنیهای زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری به حدود ۳۰۵ هزار کلنی رسیده که از این تعداد، ۳۰۴ هزار و ۷۳۱ کلنی به روش مدرن و تنها ۲۳۸ کلنی به شیوه سنتی مدیریت میشوند.
مهراب کریمی پور افزود: براساس جمع بندی سرشماری زنبورستانها در سال جاری، استان چهارمحال و بختیاری با بهرهمندی از سیستمهای نوین، موفق به تولید چشمگیر عسل شده است.
به گفته وی این استان همچنین در تولید فرآوردههای جانبی مانند ژل رویال، موم و گرده گل نیز جایگاه قابل توجهی دارد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: استان چهارمحال و بختیاری با ثبت ۲ هزارو ۳۰۲ زنبورستان و اشتغال ۲ هزارو ۱۸۸ نفر در این حوزه، به یکی از قطبهای مهم تولید عسل در کشور تبدیل شده است.