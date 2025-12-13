مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی چند روز گذشته، حدود ۳۶ میلی‌متر به میزان بارندگی استان افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا اخلاص‌مند افزود: مجموع بارندگی از ابتدای سال آبی تاکنون به ۳۹ میلی‌متر رسیده است.

او تصریح کرد: این میزان بارندگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که حدود ۷۹ میلی‌متر بود، کاهش ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد و همچنین نسبت به میانگین بلندمدت نیز با کاهش ۵۸ درصدی بارش‌ها مواجه هستیم که بیانگر تداوم شرایط خشکسالی در استان است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان همدان با تأکید بر اینکه بارندگی‌های اخیر هنوز کسری منابع آبی را جبران نکرده است گفت: با وجود بارش‌های انجام‌شده، استان همچنان با کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی روبه‌رو است و این شرایط ایجاب می‌کند همه شهروندان در بخش‌های شرب، کشاورزی، صنعت و خدمات، مدیریت مصرف و رعایت الگوی مصرف را در اولویت قرار دهند.

رضا اخلاص‌مند با اشاره به وضعیت سد اکباتان گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد اکباتان ذخیره شده، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ میلیون مترمکعب بوده است.

او تصریح کرد: این در حالی است که حجم نرمال مخزن سد اکباتان حدود ۳۴ میلیون مترمکعب است و هم‌اکنون بیش از ۶۰ درصد کاهش حجم مخزن را تجربه می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان، سد اکباتان را منبعی مهم برای تأمین آب شرب شهر همدان دانست و گفت: از کشاورزان و باغداران بالادست تقاضا داریم از هرگونه دست کاری بند‌ها و موانع مسیر آب خودداری کنند تا امکان ذخیره‌سازی حداکثری آب برای تأمین آب شرب شهروندان فراهم شود.

رضا اخلاص‌مند با بیان اینکه بارش‌های اخیر عمدتاً به‌صورت برف در ارتفاعات بوده است، افزود: این موضوع باعث شده ورودی قابل‌توجهی به سد اکباتان ایجاد نشود و بارندگی‌ها تنها مصرف روزانه را جبران کرده‌اند که امیدواریم با آب شدن برف‌ها در ماه‌های آینده، ورودی سد افزایش یابد و بخشی از کسری مخزن جبران شود.

او با اشاره به ورود استان همدان به ششمین سال خشکسالی متوالی، تأکید کرد: عبور از شرایط کم‌آبی و جلوگیری از بروز بحران در پیک مصرف، تنها با همکاری مردم و مدیریت صحیح مصرف آب امکان‌پذیر است و انتظار می‌رود همه شهروندان در این مسیر همراهی لازم را داشته باشند.