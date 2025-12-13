امروز: -
ایمنی رانندگی در جاده‌های لغزنده

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۲- ۱۵:۴۹
هدر رفتن آب در تصفیه آب خانگی
۱۴۰۴-۰۹-۲۰
آمار شکایات بیمه‌ای در هفت ماهه نخست امسال
۱۴۰۴-۰۹-۱۹
جشن نجات ۱۰ هزار جان با سلول‌های بنیادی
۱۴۰۴-۰۹-۲۰
روز مادر مبارک
۱۴۰۴-۰۹-۱۹
خبرهای مرتبط

هشدار پلیس؛ با احتیاط برانید

داشتن زنجیر چرخ برای تردد درجاده الزامی است

هشدار برف و یخبندان؛ محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمال

برچسب ها: جاده‌های لغزنده ، بارش برف و باران در کشور ، زنجیر چرخ
