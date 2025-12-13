پخش زنده
پنجمین دوره جام جهانی اسکواش ۲۰۲۵ با حضور تیم ایران در چنای هند ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۱۲ تیم حضور داشتند که به صورت تیمی مختلط رقابت کردند و از هر گروه دو تیم به دور یک چهارم نهایی صعود کردند. تیم ایران با ترکیب سپهر اعتمادپور، پویا شفیعی فرد، فرشته اقتداری و فاطمه فلاحتی در این مسابقات شرکت کرده است.
نتایج مسابقات و تیم ایران به این شرح است:
** دور گروهی:
* گروه ۴:
ایران ۰ - ۴ ژاپن
ایران ۰ - ۴ مصر
- تیم مصر با ۲ برد اول شد و تیمهای ژاپن با یک برد و ایران با ۲ باخت دوم و سوم شدند.
* برای ردههای ۹ تا ۱۲:
هنگ کنگ ۳ - ۱ کره جنوبی
برزیل ۲ - ۲ لهستان
- تیم ایران در ادامه دیدارها برای ردههای ۹ تا ۱۲ امروز به مصاف برزیل رفته است.
* یک چهارم نهایی:
هنگ کنگ ۳ - ۰ سوئیس
ژاپن ۲ - ۲ مالزی
مصر ۳ - ۰ استرالیا
هند ۳ - ۰ آفریقای جنوبی
- در تاریخ جام جهانی اسکواش که از سال ۱۹۹۶ برگزار شده است، تیم مصر با دو قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیمهای انگلیس با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی دوم و استرالیا با یک قهرمانی و دو سومی در رده سوم هستند.