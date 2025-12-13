به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۱۲ تیم حضور داشتند که به صورت تیمی مختلط رقابت کردند و از هر گروه دو تیم به دور یک چهارم نهایی صعود کردند. تیم ایران با ترکیب سپهر اعتمادپور، پویا شفیعی فرد، فرشته اقتداری و فاطمه فلاحتی در این مسابقات شرکت کرده است.

نتایج مسابقات و تیم ایران به این شرح است:

** دور گروهی:

* گروه ۴:

ایران ۰ - ۴ ژاپن

ایران ۰ - ۴ مصر

- تیم مصر با ۲ برد اول شد و تیم‌های ژاپن با یک برد و ایران با ۲ باخت دوم و سوم شدند.

* برای رده‌های ۹ تا ۱۲:

هنگ کنگ ۳ - ۱ کره جنوبی

برزیل ۲ - ۲ لهستان

- تیم ایران در ادامه دیدار‌ها برای رده‌های ۹ تا ۱۲ امروز به مصاف برزیل رفته است.

* یک چهارم نهایی:

هنگ کنگ ۳ - ۰ سوئیس

ژاپن ۲ - ۲ مالزی

مصر ۳ - ۰ استرالیا

هند ۳ - ۰ آفریقای جنوبی

- در تاریخ جام جهانی اسکواش که از سال ۱۹۹۶ برگزار شده است، تیم مصر با دو قهرمانی و یک سومی رکورد دار است و تیم‌های انگلیس با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی دوم و استرالیا با یک قهرمانی و دو سومی در رده سوم هستند.