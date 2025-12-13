پخش زنده
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران از اعلام نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ حداکثر تا فردا یکشنبه ۲۳ آذر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم کیانیهرچگانی، سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: نتایج آزمون از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران افزود: آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ روز پنجشنبه ۱۵ آبان با صحت و سلامت کامل با حضور بیش از ۹۸ هزار داوطلب بهصورت همزمان در ۳۶ شهر کشور برگزار شد.