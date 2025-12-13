به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد با اشاره به اهمیت اجرای این‌گونه طرح‌ها در ارتقای عملکرد مزارع، هدف اصلی از اجرای طرح PDT را انتخاب علمی و دقیق تراکم مناسب کاشت برای محصولات زراعی متناسب با شرایط اقلیمی منطقه عنوان کرد.

اوی افزود: ین طرح در قالب شش تراکم مختلف شامل ۱۶۰، ۱۷۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۲۰ و شاهد با تراکم ۲۸۰ بذر در واحد سطح در مزرعه آقای افشین نورایی اجرا شده است تا با مقایسه نتایج، بهترین تراکم از نظر عملکرد، کیفیت محصول و بهره‌وری نهاده‌ها شناسایی شود.