به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، متن پیام رئیس مجلس خبرگان رهبری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

رحلت عضو سابق مجلس خبرگان رهبری مرحوم آیت الله آقای حاج سیدمحمد شاهچراغ «طاب ثراه»، موجب اندوه و تأثر گردید. ایشان در زمره مبارزین با حکومت سمتشاهی بود که توسط ساواک نیز دستگیر و زندانی شده بود و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تربیت و پرورش طلاب حوزه علمیه، در مسؤولیت‌های اجرایی و قضائی از جمله حاکم شرع، مدیر کلی بنیاد شهید استان سمنان و دو دوره نمایندگی مردم شریف سمنان در مجلس خبرگان رهبری و نیز امامت جمعه شهرستان‌های مهدی شهر و نمایندگی ولی فقیه در استان سمنان و امامت جمعه مرکز این استان از روحانیون و علمای فعال و خدوم در نظام اسلامی به شمار می‌آمد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت درگذشت این عالم انقلابی، ضایعه رحلت ایشان را محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله العالی»، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، خانواده و فرزندان محترم آن مرحوم و همه ارادتمندان و علاقمندانشان به ویژه مردم شریف سمنان، صمیمانه تسلیت گفته و علوّ درجات را از خداوند متعال برای آن فقید سعید مسألت می‌نمایم.

محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری