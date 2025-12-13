پخش زنده
برنامه های «صبح صبا»، با موضوع تابآوری در شرایط نامطلوب، «بیمارستان صبا»، با موضوع شوخی تا کی و «عصر صبا»، با موضوع گسترش خریدهای غیرضروری، از رادیو صبا پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «صبح صبا» یکشنبه ۲۳ آذر با طرح پرسش «اگر شرایط بر وفق مرادتان نباشد، چه میکنید و وفق مراد شما چه ویژگیهایی دارد؟» شنوندگان را به گفتوگویی تعاملی و صمیمی درباره واکنشها و راهکارهای مقابله با چالشهای زندگی دعوت میکند.
این برنامه با طرح پرسشی تأملبرانگیز و نزدیک به تجربههای روزمره، همراه مخاطبان میشود و از آنها میپرسد: اگر شرایط بر وفق مرادتان نباشد، چه کار میکنید؟ و اصولاً «وفق مراد بودن» برای شما چه ویژگیهایی دارد؟
این برنامه تلاش میکند در فضایی صمیمی و تعاملی، واکنشهای مختلف افراد در مواجهه با شرایط نامطلوب را بررسی کند، از صبر و سازگاری گرفته تا تغییر مسیر، تلاش برای بهبود شرایط یا حتی بازتعریف انتظارات. «صبح صبا» با شنیدن روایتها و نگاههای متنوع شنوندگان، تصویری واقعی از شیوههای کنار آمدن با چالشها و ناملایمات زندگی ترسیم میکند.
در این بخش، مخاطبان میتوانند درباره تجربههای شخصی خود صحبت کنند، اینکه در زمانهایی که همهچیز مطابق میلشان پیش نرفته، چه تصمیمهایی گرفتهاند، چه راهکارهایی برای حفظ آرامش و امید به کار بردهاند و چه تعریفی از شرایط «بر وفق مراد» در ذهن دارند. برنامه میکوشد با این گفتوگوی جمعی، به درک بهتری از تابآوری، انعطافپذیری و نگاه واقعبینانه به زندگی برسد.
پرسشهای محوری این قسمت عبارتاند از: اگر شرایط بر وفق مرادتان نباشد، چه واکنشی نشان میدهید؟ و شرایط ایدهآل و مطلوب شما چه ویژگیهایی دارد؟
شنوندگان میتوانند نظرها و تجربههای خود را به صورت پیام متنی یا صوتی از طریق راههای ارتباطی برنامه با «صبح صبا» در میان بگذارند و در شکلگیری این گفتوگوی صبحگاهی مشارکت کنند.
برنامه «صبح صبا»، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۶ صبح به تهیهکنندگی مهدی مجنونی و با اجرای امیر اکبری و مریم خادم پور،روی موج FM ۱۰۵،۵ پخش میشود.
برنامه طنز و آموزشی «بیمارستان صبا»، امروز با موضوعی متفاوت و کاملاً اجتماعی پخش می شود. شوخی و سرکاری؛ و با طرح این پرسش، همراه مخاطبان میشود که «تا حالا شده از یک شوخی یا سرکاری ناراحت بشید؟»
این قسمت از برنامه با نگاهی طنزآمیز و نمایشی، به مرز باریک میان شوخی سالم و شوخی آزاردهنده میپردازد و نشان میدهد خندهای که قرار است حال خوب بسازد، چگونه گاهی میتواند باعث دلخوری، سوءتفاهم یا حتی آسیب روحی شود. برنامه در فضایی شاد و سرگرمکننده، مخاطبان را به فکر کردن درباره احساسات خود و دیگران دعوت میکند.
در این بخش، پزشکان و بیماران خیالی بیمارستان صبا، در قالب موقعیتهای نمایشی بامزه، تجربههایی از شوخیهای نابجا، سرکاریهای بیموقع و واکنشهای متفاوت افراد را روایت میکنند، از شوخیهای دوستانه و خانوادگی گرفته تا سرکاریهایی که ناخواسته به ناراحتی ختم شدهاند. این روایتها کمک میکند شنوندگان با نشانههای شوخی آزاردهنده و اهمیت درک مرزهای شخصی بیشتر آشنا شوند.
«بیمارستان صبا»، تلاش دارد با زبان طنز، مهارتهای ارتباطی، احترام به احساسات دیگران و مسئولیتپذیری در شوخی کردن را یادآوری کند، اینکه خنداندن دیگران، وقتی ارزشمند است که با رضایت و حال خوب همراه باشد.
برنامه «بیمارستان صبا»، به تهیهکنندگی و اجرای وحید کمالیزاده، ساعت ۱۶:۱۵، پخش میشود.
برنامه «عصر صبا»، امروز با موضوعی امروزی و نزدیک به زندگی روزمره، همراه شنوندگان میشود: سفارش برخط و عادت عجیب مردم به خریدهای اینترنتی، خریدهایی که خیلی وقتها بدون نیاز واقعی و فقط با چند کلیک انجام میشوند.
این قسمت از «عصر صبا»، در قالب یک گفتوگوی صمیمانه و تعاملی، به سراغ تجربههای واقعی مخاطبان میرود و این پرسش را مطرح میکند:
بهترین توجیهی که تا به حال برای خرید یک وسیله کاملاً غیرضروری از یک فروشگاه برخط داشتهاید چه بوده است؛ توجیهی که بعداً به آن فکر کردهاید؟
این برنامه تلاش میکند بدون قضاوت و در فضایی خودمانی، دلایل گرایش روزافزون مردم به سفارش برخط را بررسی کند، از تخفیفهای وسوسهکننده و ارسال رایگان گرفته تا خریدهای لحظهای، حوصلهسررفتگی، یا جمله آشنای «شاید یه روز به درد بخوره». شنوندگان میتوانند درباره تجربههای شخصی خود، خریدهایی که در لحظه هیجانانگیز بوده، اما بعداً باعث تعجب یا پشیمانی شدهاند، صحبت کنند.
«عصر صبا»، در این گفتوگوی مردمی، به نقش تبلیغات هوشمند، شبکههای اجتماعی، راحتی خرید با چند کلیک و تأثیر این عوامل بر سبک زندگی و الگوی مصرف مردم میپردازد و با روایتهای واقعی شنوندگان، تصویری ملموس از عادتهای خرید برخط امروز جامعه ارائه میدهد.
شنوندگان میتوانند از طریق پیامک، تماس تلفنی و پیامرسان برنامه، تجربهها و توجیههای جالب یا خندهدار خود را درباره خریدهای غیرضروری برخط با دیگران به اشتراک بگذارند و در شکلگیری بحث برنامه مشارکت کنند.
برنامه «عصر صبا»، با اجرای مهدی پر و تهیهکنندگی رضا عزتی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰، روی موج FM ۱۰۵،۵ پخش میشود.