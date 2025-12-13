ادامه بحران گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی موجب شد، یک چهارم از والدین شاغل در انگلیس برای دریافت غذای رایگان به سازمان‌های خیریه مراجعه کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، نتایج تازه‌ترین بررسی‌های منتشر شده در رسانه‌های انگلیس نشان می‌دهد، صد‌ها هزار نفر از والدین که شاغل هم هستند به موسسات خیریه یا بانک‌های مواد غذایی روی می‌آورند تا برای خانواده‌هایشان غذا دریافت کنند.

بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه "پروژه فلیکس" (The Felix Project)، نزدیک به یک چهارم (۲۳ درصد) والدین شاغل در سال گذشته از خدمات غذایی سازمان‌های خیریه استفاده کرده‌اند، این رقم در سطح کشور انگلیس، برابر با بیش از یک میلیون و ۷۲۵ هزار نفر است.

بر اساس این گزارش، از هر چهار والد شاغل در انگلیس، یک نفر هر یک یا دو هفته یک بار به بانک مواد غذایی مراجعه می‌کند، زیرا تعداد فزاینده‌ای می‌گویند که برای تغذیه فرزندان خود با مشکل رو‌به‌رو هستند.

این یافته‌ها جدیدترین نشانه آشکار از افزایش هزینه‌های ضروری زندگی است که میلیون‌ها نفر در سراسر انگلیس با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

سازمان خیریه "تراسل" که عرضه کنندگان مواد غذایی رایگان به نیازمندان است اوایل ماه جاری اعلام کرد، در زمستان امسال در هر ۱۰ ثانیه، یک بسته غذا به فقرا می‌دهد.

روزنامه ایندیپندنت نیز به تازگی نوشت: از چهار هزار نفر از والدین در انگلیس، ۱۰ درصد از والدین مجبور بوده‌اند دستکم یک بار در هفته، فرزندان خود را گرسنه بخوابانند، ۹ درصد از والدین نیز مجبور شده‌اند دستکم هفته‌ای یک بار فرزندان خود را به مدرسه بفرستند با این که می‌دانستند آنآن گرسنه‌اند، همچنین ۶۷ درصد از والدینی که از حمایت غذایی استفاده می‌کنند نگران هستند که فرزندانشان از مسائل مالی خانواده آگاه و دچار سرشکستگی شوند.