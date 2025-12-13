وزیر راه و شهرسازی با اعلام نهایی شدن داوری طرح‌های مفهومی بازطراحی معماری داخلی ترمینال یک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تأکید کرد: اجرای عملیات تحول زیبایی‌شناختی و عملکردی این سازه ملی با محوریت معماری ایرانی-اسلامی، باید تا پایان شهریور ماه سال آینده (۱۴۰۵) به اتمام برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در نشست نهایی‌سازی طرح‌های ایده‌پردازی شده برای بازطراحی معماری داخلی ترمینال یک فرودگاه امام خمینی ، بر اهمیت این طرح به عنوان چهره فرهنگی کشور تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در این جلسه که با حضور رامین کاشف‌آذر سرپرست شرکت شهر فرودگاهی و هیئت داوران متشکل از چهار معمار برجسته برگزار شد، اظهار داشت: «این بازطراحی صرفاً یک تغییر دکوراسیون نیست؛ بلکه تلاشی برای بازآفرینی اصالت فرهنگ و تمدن ایران در نخستین نقطه تماس مسافران با کشور است.»

تأکید بر رفع چالش‌های عملکردی

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت رفع ایرادهای عملکردی موجود در فضاها، به‌ویژه در حوزه ارتباط بصری مسافر با بدرقه‌کنندگان و محیط اطراف تأکید کرد و خواستار اجرای طرح‌هایی شد که ضمن زیبایی‌شناسی برتر، کارایی لازم را نیز فراهم کند.

جدول زمانی و داوری تخصصی

در این فراخوان ملی، ۱۴ شرکت حضور یافتند که پس از بررسی‌های اولیه، ۵ طرح نهایی را هیئت داوران متشکل از استادان برجسته شامل محمود گلابچی، حامد مظاهریان، محمودرضا حافظی و سیدجواد میرحسینی ارزیابی کردند.

کاشف‌آذر اعلام کرد: «با انتخاب طرح برتر، مرحله عملیاتی بلافاصله آغاز خواهد شد و برنامه ما این است که شاهد نظاره نتایج ملموس این طرح تا شهریور ماه سال ۱۴۰۵ در این پایگاه مهم هوایی باشیم.»