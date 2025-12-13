پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت آیتالله شاهچراغی
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت آیتالله سیدمحمد شاهچراغی، نماینده سابق ولیفقیه و امام جمعه پیشین سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
بسماللهالرحمنالرحیم
إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ
درگذشت عالم ربانی، روحانی مجاهد و استاد اخلاق آیتالله سید محمد شاهچراغی، نماینده سابق ولیفقیه و امام جمعه پیشین سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، موجب تأسف و تأثر عمیق شد. این فقیه وارسته، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف دینی، خدمت به نظام اسلامی و ایفای مسئولیتهای خطیر علمی، فرهنگی و انقلابی سپری کرد و آثار حضور مؤثر ایشان در عرصههای مختلف، همواره در یادها باقی خواهد ماند. اینجانب این ضایعه را به بیت مکرم ایشان به ویژه جناب آقای دکتر محمدتقی شاهچراغی، شاگردان، ارادتمندان و مردم مؤمن استان سمنان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی