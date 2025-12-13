ورزشکاران بدنساز شهرستان آباده پنج نشان طلا، نقره و برنز در مسابقات مچ اندازی فارس کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول هیات بدنسازی آباده گفت: این مسابقات انتخابی برای اعزام به مسابقات کشوری با حضور ۳۵۰ ورزشکار از سراسر استان فارس در شیراز برگزار شد.

محمدمهدی توکلی افزود: در این مسابقات ۱۰ نفر از ورزشکاران باشگاه‌های آباده شرکت داشتند.

او ادامه داد: در این رقابت‌ها محمد مهدی توکلی یک نشان طلا و یکنشان نقره، حمید بندگان نیا، امیرحسین یزدانی و عباس بهنام تبار هر کدام یک نشان برنز دریافت کردند.

در این دوره از مسابقات، محسن نادری داور ملی مچ اندازی از آباده به عنوان داور، داوری این مسابقات را به عهده داشت.