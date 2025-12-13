پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به جایگاه متعالی، راهبری و رهبری بانوان در مکتب امام خمینی(ره)، بر نقش آفرینی بانوان فرهیخته قرآنی و استفاده از سرمایههای معنوی آنان در نبرد سرنوشتساز تبلیغاتی دشمن، تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در «نشست هماندیشی فعالیتهای حفظ قرآن با حضور جمعی از بانوان حافظ» که امروز ۲۲ آذر به میزبانی سازمان دارالقرآنالکریم در تهران برگزار شد، با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، دیدگاههای خود درباره نقش بانوان حافظ قرآن در جامعه را مطرح کرد.
* جایگاه راهبردی زن در مکتب امام خمینی (ره)
حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی با اشاره به نگاه متعالی امام خمینی (ره) به زن گفت: تفوق و تصریح به نقش رهبری زن، تنها یک تعارف رایج نیست، بلکه ریشه در مبانی مکتب بنیانگذار انقلاب اسلامی دارد. امام راحل، زن را به حقیقت راهبر و رهبر میداند و حضرت فاطمه زهرا (س) قلهنشین مصادیق این مضمون است.
وی با اشاره به تشکیل نهضت حفظ قرآن با هدایت ستاد طرح ملی حفظ و تربیت ۱۰ میلیون حافظ (از مطالبات مقام معظم رهبری)، افزود: مؤثرترین عنصر در تحقق نهضت حفظ قرآن، حضور عموم مردم بهویژه بانوان و از همه مهمتر بانوان حافظ قرآن هست.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: بانوی عامل و حافظ قرآن، سرمایه ذاتی و ارزشمندی برای جامعه است. این سرمایه میتواند محرک یک حرکت بزرگ و متلاطم کردن اقیانوس اجتماعی باشد.
حجتالاسلام والمسلمین قمی با اشاره به تغییر رویه دشمن از جنگ نظامی به جنگ تبلیغاتی و نرم تأکید کرد: این نبردی اساسی و سرنوشتساز است. ما نباید به دفاع بسنده کنیم، بلکه باید تهاجمی عمل کنیم، موردی که مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان به آن تأکید کردند و اگر پرچمدار و پیشران این جبهه، بانوان قرآنی و حافظان قرآن باشند، میتواند تفاوت ایجاد کند و مؤثر عمل کند. همه دستگاههای حاکمیتی باید خادم این حرکت باشند و ما نیز اعلام خادمی میکنیم.
وی بر مردمیسازی فعالیتهای قرآنی و بهرهگیری از ظرفیتهای جدید تأکید کرد و افزود: بهرهگیری مؤثر از هوش مصنوعی برای تسهیل حفظ قرآن، ساخت انیمیشنهای قرآنی، طراحی المانهای فرهنگی قرآنی و استفاده از ظرفیتهایی مانند مترو و رسانههایی مانند رسانه ملی و برنامههای پرطرفداری همچون «محفل» یا «ایرانِ جان»، میتواند مؤثر باشد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: دولت باید مانعها را رفع کند و تسهیلگر باشد، اما آنچه باعث فراگیری میشود، خود مردم هستند و از همه شما بانوان میخواهم، فکر کنیم که چگونه میتوان از رسانه برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ استفاده کرد؟
حجتالاسلام والمسلمین قمی حافظان قرآن را چراغهای هدایت در «جهاد تبیین» خواند و افزود: حافظ قرآن باید در سر مسئلهها و بزنگاههای مهم اجتماعی، با استناد به آیات، موضعگیری تبلیغی و رسانهای مؤثری داشته باشد، این یک ضرورت است.
* ارتباط با بانوان حافظ جهان اسلام و تقویت نهضت مردمی
وی بر لزوم ارتباط بانوان حافظ ایران با بانوان حافظ در جهان اسلام تأکید کرد و افزود: باید نهضت بزرگ مردمی حفظ قرآن را با هم پیش ببریم. حرکت باید جبههای باشد و شما بانوان حافظ باید ایدهپرداز، جلودار و پرچمدار این نهضت باشید.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با گرامیداشت یاد شهید سردار حسین سلامی به عنوان یک مسئول حافظ کل قرآن، اظهار امیدواری کرد که همه مسئولان جنین برخورداریهایی از قرآن داشته باشند.