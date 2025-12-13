پخش زنده
هر ساله اواخر آذر ماه پدیده نجومی باران شهابی جوزایی اتفاق میافتد.
خانم مهسا مرامی (دانش آموز المپیادی اهل سمنان) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صدا و سیماگفت: یکی از زیباترین پدیدههای آسمان باران شهابی است. وقتی که تودهای از ذرات به نام شهاب پاره با زمین برخورد کند در جو زمین میسوزد و تبدیل به جسم نورانی میشوند. به این اجسام در حال سوختن باران شهابی میگویند.
هر بارش شهابی دریک ناحیه مشخصی از آسمان رخ میدهد که با نام آن کانون بارش شناخته میشود. چنانچه مسیر حرکت هر شهاب را امتداد دهیم همدیگر را در یک نقطه قطع میکنند که ان نقطه همان کانون بارش شهاب باره خوانده میشود.
وی افزود: بارش شهابی اسدی در بیست و ششم آبان، بارش شهابی برساوشی در بیست و دوم مرداد و بارش شهابی جباری در بیست و نهم مهر از این دست شهابها هستند که به زمین نمیرسند.
خانم مرامی با وجه به مطالعات نجومی خود گفت: یکی از بارشهای شهابی بسیار معروف بارش شهابی جوزایی در بیست و دوم و بیست و سوم آذر ماه است که شنبه و یکشنبه همین هفته اتفاق میافتد و به آن بارش شهابی جوزانی گفته میشود که کانون آن صور فلکی جوزا یا همان دوپیکر نامیده میشود.
وی افزود: اوج فعالیت بارش شهابی جوزا حدود ۱۰ ساعت یعنی از غروب آفتاب ۲۲ آذر تا ۲ بامداد ۲۳ آذر است.
مهسا مرامی دانش آموز پایه دوازدهم رشته ریاضی اهل سمنان است.
وی سال گذشته، مقام استانی و ملی المپیاد نجوم و رتبهی دوم کشوری کارسوق نجوم را کسب کرد.