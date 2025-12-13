پخش زنده
امروز: -
دبیر بخش سرمایهگذاری رویداد ملی «هفته بازی ایران؛ هفتخوان» از فراهم شدن شرایط ایدهآل برای جذب سرمایههای موردنیاز پروژههای منتخب بازیهای رایانهای خبر داد و شش مرحله دقیق این مسیر را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رویداد سرمایهگذاری بازیهای رایانهای ایران، بهعنوان یکی از پنج محور اصلی «هفته بازی ایران؛ هفتخوان»، قرار است در بهمنماه ۱۴۰۴ در شش مرحله متمایز برگزار شود.
وحید اسلامی، دبیر این بخش، اهداف کلیدی این رویداد را ارتقای مهارتهای ارائه (Pitch)، تدوین «پیچدک» حرفهای، آموزش اصول مالی و حقوقی، و در نهایت، تقویت توان رقابتی بازیهای ایرانی در بازارهای جهانی عنوان کرد.
مسیر جذب سرمایه از ثبتنام تا اجرا (H۳):
مرحله اول (آمادهسازی): شامل ثبتنام و برگزاری کارگاههای تخصصی مجازی و حضوری برای آشنایی تیمها با زبان سرمایهگذاران، حقوق قراردادها، ارزشگذاری و مهارتهای مذاکره.
مرحله دوم (Reverse Pitch): نهادهای دولتی نیازها و بودجههای قابل تخصیص خود را اعلام کرده و «شورای راهبری سرمایهگذاری» شکل میگیرد.
مرحله سوم (ارزیابی فنی): تیمها طرحهای خود را در حضور ناشران و کارشناسان فنی ارائه و ارزیابی میشوند.
مرحله چهارم (جذب سرمایه): معرفی تیمهای منتخب به سرمایهگذاران و امضای توافقنامههای اولیه.
مرحله پنجم (اختتامیه): امضای قراردادهای نهایی و اعلام رسمی آمار سرمایهگذاری صورت گرفته.
مرحله ششم (پسا رویداد): پیگیری نهایی قراردادها، واریز منابع مالی و راهبری کسبوکارها.
داوری و مخاطبان رویداد (H۲):
اسلامی تأکید کرد که این رویداد طیف وسیعی از مخاطبان را دربر میگیرد؛ از استارتاپهای نوپا (Pre-Seed و Seed) تا کسبوکارهای بزرگ با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان. ناشران، صندوقهای جسورانه، سرمایهگذاران فرشته و مراکز نوآوری نیز از ذینفعان اصلی این رویداد هستند.
معیارهای داوری بر اساس استانداردهای سرمایهگذاری جسورانه و نیازهای داخلی تعریف شده و شامل ارزیابی فنی و هنری، توان تیم، نوآوری، تحلیل بازار و مدلسازی مالی است. نکته قابل توجه، ارائه گزارش کتبی ارزیابی به تمام تیمها (منتخب و غیرمنتخب) برای شفافیت و تسهیل مسیر بهبود است.
دبیر رویداد در پایان از کلیه فعالان اقتصادی دعوت کرد تا در سالی که مزین به نام «سرمایهگذاری برای تولید» شده، با حمایت از این رویداد، در توسعه صنعت گیم کشور مشارکت کنند.
علاقهمندان میتوانند از طریق سامانه hamgara.ircg.ir و یا سایت رویداد https://7khangame.ir برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر اقدام نمایند.