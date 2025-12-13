پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان رضوی گفت: برای تامین بودجه، معادن، اصلیترین ظرفیت و مزیت برای جایگزینی با نفت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری روز شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی افزود: شهرستان خواف بعد از این همه سال برداشت منابع معدنی، اکنون جزو محرومترین شهرستانهای خراسان رضوی است.
وی بیان کرد: سالانه ۲۵ میلیون تن مواد معدنی از خواف برداشت میشود و از طرفی جاده، محیط زیست و دیگر بخشها در شهرستان آسیب میبیند، این در حالی است که مردم باید نخستین بهره برداران واقعی از موهبت الهی معادن باشند و به لحاظ معیشت، اشتغال و در مجموع در بعد اقتصادی توانمند شوند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: باید بررسی شود سهم استان از جریمه معادن به واسطه پرداخت نکردن حقوق دولتی و سهم ۱۵ درصدی خراسان رضوی از حقوق دولتی معادن، کجا رفته است؟
مظفری ادامه داد: مرزها یکی از بزرگترین مزیتهای خراسان رضوی هستند و باید جادههای منتهی به مرزها بهسازی و رو براه شوند، از طرف دیگر باید نگاهی نیز به جادهها و معادن افغانستان و ایجاد هم افزایی معادن در دو کشور نیز انجام شود.
وی گفت: باید به زیرساخت جادههای مهم ترانزیتی مانند دوغارون، سرخس، خواف و باجگیران توجه و همه توان برای رونق این مسیرهای استراتژیک به کار گرفته شود.
خواف، نیازمند ۵۰۰ کلاس درس جدید
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: مطابق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی از معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند؛ به طوری که تمام اعتبارات یاد شده برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
امیر توکلیرودی افزود: خواهان اختصاص دو هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معدن به زیرساختهای شهرستان هستیم، شهرستانی که در حوزه زیرساختی با چالشهای زیادی روبروست.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه خواف هم اینک نیازمند ۵۰۰ کلاس درس جدید است، این آمار نشان میدهد بعد از منطقه تبادکان مشهد، شهرستان خواف، بالاترین کمبود فضای آموزشی و زیرساختی را دارد.