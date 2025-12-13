

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مژگان کربی سرمربی تیم گلبال دختران ایران گفت: خیلی خوشحالم از اینکه توانستیم برای اولین بار در تاریخ مسابقات دختران به مقام قهرمانی دست پیدا کنیم. ما در دوره‌های گذشته به مقام نایب قهرمانی و سومی رسیده بودیم که خوشبختانه توانستیم در این دوره از رقابت‌ها با تلاش و همدلی به مقام قهرمانی برسیم.

کربی افزود: ما در مرحله مقدماتی توانستیم کره و تایلند را شکست دهیم و مقتدرانه به دیدار فینال برسیم و در بازی پایانی هم بازیکنان تمام توان خود را به کار گرفتند تا هر طور شده برای اولین بار در تاریخ گلبال بانوان به نشان طلا برسند که خدا روشکر به هدفشان رسیدند.

وی در ادامه با بیان اینکه نشان طلای این رقابت‌ها را به شهدای کودک، جوان و بزرگسال جنگ ۱۲ روزه تحمیلی تقدیم می‌کند، افزود: امیدواریم با ادامه این روند، حمایت فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک بتوانیم با تلفیقی از تیم جوانان و بزرگسال این روند را در بازی‌های ناگویا ادامه دهیم و در آنجا هم کسب مدال داشته باشیم.